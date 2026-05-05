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Ana Pedrero pronunciará el pregón del Amor Hermoso

La archicofradía despedirá el mes con una procesión de la imagen

La imagen del Amor Hermoso en una celebración.

La imagen del Amor Hermoso en una celebración. / Alba Prieto (archivo)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La comunicadora Ana Pedrero pronunciará el pregón, que organiza la Real Archicofradía de la Madre del Amor Hermoso, en un acto en el que también se dará la bienvenida a los nuevos cofrades el próximo 9 de mayo a las 19.00 horas en la iglesia de San Ildefonso.

A lo largo de todo el mes, a las 19.00 horas, habrá misa, rosario y ejercicio de las flores y el día 31, festividad del Amor Hermoso, habrá rosario, ejercicio de las flores, misa y procesión a partir de las 18.30 horas.

Origen

La Real Archicofradía de la Virgen Madre del Amor Hermoso de Zamora es una histórica hermandad de culto, recientemente recuperada hace un par de años por un grupo de fieles de la parroquia de San Ildefonso donde se encuentra la imagen mariana.

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La talla la restauró Ramón Álvarez en 1857 y está tradicionalmente asociada por las jóvenes casaderas para pedir “un amor hermoso”.

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