Alerta por el aumento de hurtos de catalizadores en Zamora

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha alertado del aumento de robos de catalizadores en la ciudad. En concreto, durante el pasado fin de semana se han presentado dos denuncias por estos componentes del motor de combustión interna que sirven para el control y la reducción de los gases nocivos expulsados por el motor. No obstante, "puede que se presente alguna más", señala Blanco.

El aumento en los hurtos de catalizadores se debe principalmente al altísimo valor de los metales preciosos que contienen en su interior, como el rodio, el paladio y el platino. Estos metales actúan como filtros para reducir gases nocivos y su precio en el mercado negro puede superar incluso al del oro. "Este tipo de hurtos se están produciendo en distintos puntos de la geografía nacional por bandas organizadas e itinerantes", precisa el Subdelegado del Gobierno en la provincia.

El valor que un gramo de este tipo de elementos puede alcanzar en la reventa junto a la facilidad de extracción explican en parte el auge de los robos. Los ladrones suelen actuar en un tiempo récord de entre 30 segundos y 3 minutos usando herramientas como sierras de sable o cortatubos.

"Una semana muy movida"

"Una semana muy movida, pero con resultados de seguridad ciudadana excelentes", ha expresado Blanco refiriéndose a los distintos eventos acaecidos en la capital. En primer lugar, las reuniones ministeriales previas a la Cumbre Iberoamericana de Infancia y Juventud, que se desarrollaron "sin ninguna incidencia".

"Han sido muchas las felicitaciones recibidas, por lo que valorar muy positivamente el operativo y el trabajo realizado por la Policía Nacional y Municipal de Zamora. Entre todos, se ha conseguido que se exporte la sensación de seguridad de la ciudad de Zamora", ha pronunciado el Subdelegado

En segundo lugar, las fiestas de San José Obrero han contado con una elevada concurrencia de personas, aunque "a la Policía Nacional de Zamora no le consta ninguna incidencia", a excepción de una denuncia por la pérdida o robo de un teléfono móvil.

En tercer lugar, ha alabado el "buen comportamiento de los asistentes" en general al encuentro entre el Zamora CF y la Ponferradina. Partido que se saldó con "dos denuncias administrativas por desconsideración reiterada a agentes de la Policía Nacional".

Accidentes de tráfico

Durante este pasado fin de semana, se puso en marcha en la operación especial de la Dirección General de Tráfico en las carreteras de la provincia con motivo del puente del 1 de mayo. En total, se han producido catorce accidentes, con cero fallecidos, cero heridos graves y dos heridos leves.

Cifras que suponen una disminución de los accidentes comparados con el pasado año. "Son 26 menos, aunque es verdad que el año pasado la operación especial de tráfico de 1 de mayo fue de un día más, pero aún teniendo en cuenta esto, la disminución de la siniestralidad es importante", ha apuntado Blanco.