Adiós a la "era Franciso Guarido": IU traza este domingo su futuro político con la designación del nuevo candidato a la Alcaldía de Zamora

Izquierda Unida de Zamora ha convocado para el próximo domingo día 10 por la mañana la asamblea general provincial de la coalición en la que se designará la persona que aspire a la Alcaldía de Zamora el año que viene en sustitución de Francisco Guarido. El partido ha emplazado a la militancia a una asamblea que, aunque de carácter provincial, tiene como principal punto del orden del día elegir a la persona que encabezará las listas municipales en la capital zamorana en mayo de 2027.

El partido no tiene un proceso reglado en el que los aspirantes tengan que postularse o presentar avales y será en la propia asamblea cuando se decida quién será el candidato de IU a la Alcaldía, sin necesidad de apoyos previos ni otros condicionantes necesarios con anterioridad a la reunión.

En todas las quinielas y mentideros políticos se baraja el nombre del actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, como principal aspirante a ser la cabeza visible de IU en el Consistorio zamorano tras la marcha de Guarido. Aun así, fuentes del partido han precisado que para la designación habrá que contar también con la aceptación del propio candidato que proponga la asamblea y con el proceso de reflexión y análisis que se realice en la reunión de cara al nombramiento del "número uno" de IU en las elecciones municipales del próximo año en Zamora.

Aunque el de Novo es el nombre que cobra más fuerza tras el autodescarte de Guarido, en el seno de IU también se han barajado en los últimos meses los nombres de otros destacados concejales en la carrera de IU a la Alcaldía de Zamora del próximo mandato, como el de la concejala de Cultura y segunda teniente de alcalde, María Eugenia Cabezas; el concejal de Recaudación y Rentas, Hacienda, Intervención y Tesorería, Diego Bernardo; o el de Instalaciones y servicios deportivos, Manuel Alesander Alonso.

A la asamblea del domingo en la que se hará oficial el nombre del relevo de Guarido, quien ya ha manifestado que no quiere aspirar a la reelección tras hacerlo a regañadientes en las últimas municipales, están convocados los cerca de ochenta militantes de IU de Zamora y también los simpatizantes del partido, que tienen derecho a acudir y expresar su opinión en la reunión. Eso sí, a la hora de votar al candidato, si fuera necesario, es únicamente la militancia la que tiene la última palabra.

Aunque a la asamblea se ha extendido la convocatoria a los militantes de IU de toda la provincia, en ella únicamente se designará el candidato a la Alcaldía de Zamora para el año que viene y se dejará para otra ocasión la elección del candidato de Benavente y de otros ayuntamientos de la provincia.

¿Quién es Pablo Novo?

Nacido en Zamora en 1995, Pablo Novo Espiñeira, zamorano del barrio de San José Obrero, es graduado en Historia por la Universidad de Salamanca y Máster en Ciencia Política por esa misma universidad. Accedió al salón de plenos municipal en el año 2019, cuando ocupó en su primer mandato la cartera de Participación Ciudadana, Barrios, Padrón y Patrimonio. En la anterior cita municipal con las urnas, antes de aceptar Guarido aspirar a su tercera legislatura en la Alcaldía, el nombre de Novo ya fue uno de los que más se barajó a hora de sustituir al alcalde como candidato de Izquierda Unida.

En la legislatura actual, Pablo Novo es el responsable de una "macroárea" que engloba Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana. En el mandato iniciado en 2023 ha sido el concejal de IU que más ruedas de prensa y apariciones en los medios ha tenido, muchas de ellas junto al alcalde, Francisco Guarido. De hecho, este mismo martes ha vuelto a comparecer junto a él para presentar una de las actuaciones estrella en materia de renovación de calles, la que afecta a las aceñas del barrio de Pinilla.