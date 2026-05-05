Adiós a EsperanZa: Comienzan las labores de desmontaje de todas las sedes

Los trabajadores de la Fundación de Las Edades del Hombre han comenzado las labores de desmontaje de las sedes de la exposición de EsperanZa, que cerró sus puertas al público el domingo y se clausuró oficialmente el lunes con casi 200.000 visitantes, tras una prórroga de un mes por el tirón del púbico logrado con una propuesta que apostó por grandes firmas como Picasso, Goya, Zurbarán, el Greco sin olvidar a maestros como Gregorio Fernández, Juan de Juni, Berruguete, Salzillo sin olvidar a más contemporáneos como Pablo Gargallo, Venancio Blanco o Baltasar Lobo.

El Laboratorio EsperanZa, una de las grandes novedades de la cita que acercaba el mensaje de la muestra a los escolares y jóvenes de una manera lúdica y didáctica, que albergó la iglesia del Carmen de San Isidoro ha pasado ya a ser la historia y “está totalmente desmontado”, mientras que el templo de San Cipriano, que el martes tenía aparcados a su alrededor un camión de pequeño tamaño con el lego de Las Edades y varias furgonetas, “ya” lo han abandonado “casi todas las piezas” que se han exhibido en esta sede durante los últimos seis meses, como una Esperanza de alabastro de la Cartuja de Miraflores o el cuadro de “Salvador” del Greco cedido por el monasterio de las Descalzas Reales de Valladolid.

La iglesia de San Cipriano con un vehículo de Las Edades en sus cercanías. / J. N.

En la Catedral de Zamora la actividad también es muy intensa. En el atrio, que ha tenido hasta cuatro vehículos aparcados en su interior, el arco de entrada que daba la bienvenida a los visitantes de EsperanZa estaba casi desmontado antes de la hora de comer.

De manera paralela, en el interior “se han retirado los paneles principales para permitir la salida de las obras de arte” que “todas” tienen previsto “salir esta semana hacia sus destinos de origen”, según detallan fuentes de Las Edades del Hombre.

Una vez que las piezas artísticas hayan abandonado el primer templo diocesano, los operarios comenzarán intensamente a trabajar para eliminar todas las estructuras creadas y suprimir la electricidad desplegada con motivo de la XXVIII edición.

Cronograma

Desde Las Edades del Hombre estiman que podrán devolver los templos de San Cipriano y del Carmen de San Isidoro a la Diócesis de Zamora “a finales del mes de mayo”, en tanto que la Catedral, donde habrá mucho más trabajo que hacer, los cálculos que manejan son que la seo recuperará su aspecto de la pasada primavera “a mediados del mes de junio”, aunque el Cabildo les ha dado de margen hasta “principios de julio”.

Corpus

A la luz de este calendario, la celebración del Corpus, que, de ordinario, se celebra en el primer templo diocesano, tendrá que tener lugar fuera, tal y como barajaban desde el Cabildo Catedralicio. El deán, Juan Luis Barrios Martín, detalla que tendrá lugar “en San Ildefonso”.

Vehículos labores a la puerta de San Cipriano. / J. N.

Imágenes de Semana Santa

En cuanto al regreso de las imágenes procesionales que habitualmente reciben culto en la seo y que tuvieron que marcharse por el montaje de la muestra, es decir, la Virgen de la Esperanza, el yacente de Duarte que procesiona en el Santo Entierro, y la talla de Jesús que hiciera Hipólito Pérez Calvo que desfila en Luz y Vida, aseguró que “hasta que no esté libre la Catedral no veremos cómo regresarán” y el Santo Cristo de la Misericordia, que ahora está en la iglesia de San Vicente y que es propiedad del Cabildo, "volverá en cuanto sea posible".

El sacerdote aseguró que los tres pasos procesionales que acogió la seo cuando desapareció el Museo de Semana Santa, Longinos, La Conversión del Centurión y Redención, los dos primeros ahora la instalación permanente y el tercero en la panera de la Cofradía de Jesús Nazareno, “no volverán” a la Catedral.