Zamora ha perdido 68 bares y 28 restaurantes en tres años

Zamora tiene en estos momentos 872 bares y 406 restaurantes. Son los que figuran como tales en el Registro de Empresas y Actividades Alimentarias de Castilla y León, que acaba de actualizar su informe con los datos de 2025. Pues bien, Zamora tiene 68 bares menos que hace tan solo tres años, en 2022, una tendencia que se observa en toda la comunidad, mientras pierde, también, restaurantes, ya que tiene 28 menos, aunque en este caso marcha a contracorriente de lo que ocurre en una región que gana 49 casas de comidas en este trienio.

El presidente de Azehos, Ángel Vicente, señala que lo que está ocurriendo ahora es que muchos bares simplemente cierran cuando los dejan los dueños de toda la vida, por jubilación u otras circunstancias. Muchas veces es difícil ese relevo generacional en forma de traspaso. Lo que ocurre, señala, es que "también se abren otros nuevos", por lo que no tiene muy clara que esa sea la explicación para interpretar las cifras oficiales.

Es decir, es cierto que en estos tiempos la oscilación hacia arriba o hacia abajo, del número de establecimientos es mayor que hace unos años, aunque no cree que el resultado neto sea tan negativo, al menos en los grandes núcleos de población. Eso sí, es posible que si los datos son globales de la provincia, este cierre de bares sí se esté dando en los pueblos de menor población, lo que sí justificaría estas cifras negativas.

Con un bar por cada 189 habitantes y un restaurante por cada 407, Ángel Vicente cree que hay demanda para sostener todos estos establecimientos y que incluso hay capacidad para un crecimiento de la oferta, sobre todo en el sector de la restauración. "Hay fines de semana normales en los que como no tengas reserva seguramente te va a costar encontrar un sitio donde comer", apunta.

En el conjunto de la comunidad hay ahora mismo 12.488 bares, uno por cada 192 habitantes, que son 570 establecimientos menos que hace tres años. La provincia que más bares ha perdido ha sido León, 218, seguida de Salamanca, con 162 menos y Valladolid, con 143. Zamora queda con 68 menos y Segovia pierde 42. Crecen, en cambio, en Burgos, con 24, Soria, con 19 y Palencia con diez bares más en tres años.

A pesar de ser la provincia donde más bares han cerrado, León es la que más tiene, uno por cada 168 habitantes. En el extremo opuesto está Valladolid con un bar por cada 229 lugareños.

Restaurantes

En lo que respecta a restaurantes, Zamora cuenta 406, frente a los 434 de hace tres años, es decir, 28 menos, que son uno por cada 407 residentes, frente a uno por cada 428 de media autonómica. Los 28 restaurantes que pierde Zamora es la cifra más negativa de la comunidad. Salamanca ha perdido 16 en tres años, León 9 y Soria 2. Sin embargo, Burgos gana 30 restaurantes, Valladolid 21, Ávila y Palencia 19 cada una y Segovia 21.

Ávila, con un restaurante cada 312 habitantes, es la provincia con más establecimientos de este tipo, mientras Burgos, con uno por cada 449 es la peor dotada gastronómicamente hablando.

Si se hace un conjunto de hostelería, con bares y restaurantes juntos, la provincia con mejor oferta hostelera en función de su población resulta ser Ávila, con un establecimiento cada 110 habitantes, seguida de cerca por Soria, con 111. En el lado opuesto destaca Valladolid, que "solo" tiene un bar o restaurante por cada 171 vecinos. La media autonómica es un establecimiento por 132 habitantes, y Zamora está muy cercano a ella, con uno por cada 129.