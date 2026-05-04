Los usuarios del AVE se movilizan y advierten sobre el tren de Vigo que pasará de largo por Zamora: "Colapsará el madrugador"

Los viajeros frecuentes del AVE entre Zamora y Madrid han lamentado el último recorte de Renfe en las paradas de Zamora del AVE Madrid-Galicia y han anunciado movilizaciones por ello. Se han referido de forma específica al que va a ser el primer servicio ferroviario de la línea del AVE Madrid-Galicia que no parará en la estación de Zamora ni a la ida ni a la vuelta.

En concreto, sobre la supresión del tren que parte de Vigo y que tenía parada en Zamora las 8.43, que en un futuro pasará de largo y no parará en la ciudad, la Asociación de Usuarios AVE Zamora (Ausave) ha alertado de que la eliminación de ese servicio ferroviario que conecta Zamora con Madrid "no solo expulsa usuarios del sistema, sino que colapsará el tren de las 7.41 horas" el denominado tren madrugador, y "todo ello por ahorrar siete minutos de trayecto a los ciudadanos vigueses", ha lamentado Ausave.

A juicio de esos usuarios la gravedad de la decisión de quitar ese tren es aún mayor si se tiene en cuenta que es una línea declarada Obligación de Servicio Público por el Consejo de Ministros. "Resulta difícil sostener que defienden el interés general mientras se desmantelan, precisamente, los servicios que deberían garantizarlo", han declarado los usuarios del AVE, que han lamentado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al frente, ha adoptado medidas "que benefician de forma sistemática a las demandas del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en detrimento de territorios como Zamora". En definitiva, lo que se hace es "sacrificar a Zamora en favor de intereses ajenos", han subrayado.

Movilización

Por ello, Ausave ha convocado a la ciudadanía a una concentración que tendrá lugar este martes día 5 de mayo en la plaza de la Constitución a las 19.30 horas. La movilización pretende exigir la "restitución inmediata" de esa frecuencia y el fin de una política ferroviaria que "relega sistemáticamente a Zamora". Al respecto, han advertido que ese nuevo recorte anunciado no es un hecho aislado, sino "un nuevo episodio de un deterioro continuado que los usuarios ya no están dispuestos a asumir".