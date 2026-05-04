La UNED analiza las políticas públicas del transporte y su vertebración del territorio tras suprimirse la parada de Zamora en un AVE Madrid-Galicia

El centro de la UNED de Zamora acoge desde hoy lunes y hasta el próximo viernes día 8 un curso de extensión universitaria de "Evaluación de políticas públicas: transporte y territorio" que puede ser seguido tanto presencialmente en el aula 3.13A del Colegio Universitario como telemáticamente.

La formación, que incluye una veintena de ponencias, tiene lugar cuando se acaban de conocer los nuevos servicios ferroviarios Madrid-Galicia, con la supresión de la parada de Zamora en uno de ellos. El curso trata de responder a la necesidad creciente de formación de estudiantes y profesionales en el diseño, el análisis y la evaluación de políticas públicas en la materia que estén basadas en evidencias empíricas, especialmente en contextos rurales y semiurbanos.

Al respecto, desde el centro de la UNED de Zamora han advertido de que en territorios con problemas de despoblación, envejecimiento y brecha territorial resulta fundamental disponer de herramientas analíticas rigurosas para mejorar la eficacia y equidad de las intervenciones públicas.

A lo largo de las cinco jornadas intervendrán expertos en movilidad, economía del transporte, inversión en infraestructuras, evaluación de impacto y políticas públicas.

Con este curso, la UNED de Zamora busca reforzar su compromiso con la cohesión territorial, la transferencia de conocimiento en la materia y la innovación docente.

Enfoque multidisciplinar

De igual modo, las jornadas se ven fortalecidas por la participación de ponentes de reconocido prestigio procedentes de la universidad, la Administración Pública, la consultoría internacional y entidades especializadas en movilidad sostenible, abordando el tema desde un enfoque interdisciplinar y aplicado.

El equipo docente incluye cargos de la Escuela de Movilidad Sostenible o del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de investigadores y consultores.