Música
Santi Gandul o la jam Session Mubaza Fem, del 4 al 10 de mayo, en La Cueva del Jazz en Vivo
El grupo Ozzmaniacs debutará en Zamora el sábado
La Cueva del Jazz en vivo ofrece cuatro propuestas muy diferentes este sí para esta semana.
Santi Gandul, la mitad del dúo humorístico aragonés Los Gandules, llega con un concierto cercano y fresco, armado con sus guitarras y su inconfundible voz.
El aragonés rendirá homenaje en acústico a Joaquín Sabina, uno de los grandes referentes de la música de nuestro país con un completo repaso al cancionero sabinero.
Un concierto lleno de emoción, humor y grandes canciones para disfrutar muy de cerca que podrá disfrutarse el jueves 7 de mayo a las 21. 00 horas.
Las entradas están a la venta anticipada física a 8 euros, anticipada online a 8,20 euros y en taquilla a 10 euros.
Rap
Iván Cano regresa a Zamora para presentar su nuevo disco "Rosa de Jericó". El rapero se subirá a las tablas de La Cueva del Jazz el próximo 8 de mayo a las 21.00 horas para interpretar los temas de este nuevo álbum así como para hacer un repaso a sus éxitos anteriores.
Además, estará acompañado por los zamoranos Geka y Khosan que también presentarán su último trabajo titulado "Nuevas cadenas".
Los pases a la venta en Ticketgate y en La Cueva del Jazz en Vivo con anticipada física a 7 euros, anticipada online por 7,70 euros y en taquilla a 10 euros.
Metal
Por primera vez en Zamora toca el grupo Ozzmaniacs que tributa un homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath.
Estos músicos veteranos, unidos recientemente en Burgos, ofrecerán un recorrido por toda la carrera de Ozzy fusionando voces masculinas y femeninas y siempre manteniendo la esencia de sus temas.
El concierto será el 9 de mayo y las entradas están a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium anticipadas entre 10 y 11.22 euros y en taquilla a 13 euros.
Mubaza Fem
La jam session Mubaza Fem vuelve el domingo 10 de mayo. En ella participan un amplio grupo de músicas zamoranas de diferentes estilos, edades y procedencias.
Cantantes e instrumentistas zamoranas interpretarán en el escenario de la Cueva del Jazz temas de grandes divas de la canción, compositoras y cantautoras de todos los tiempos como Adele o Annie Lennox, pasando por Dolly Parton, Tracy Bonham, y artistas nacionales como Luz Casal o Mecano.
La sesión, organizada por Mubaza con el apoyo del Ayuntamiento, comienza a las 12.30 horas.
Los pases están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium, con anticipada física por 5 euros y online a 5,12 euros y en taquilla por 7 euros.
El inicio del movimiento Mubaza Fem supuso hace unos años un hito en el panorama musical de la ciudad, al promover la visibilización de la mujer en la música zamorana, favorecer la sinergia entre intérpretes e instrumentistas femeninas y la creación de nuevas bandas.
- Renfe cruza otra línea roja: crea un directo Galicia-Madrid, sin parada en Zamora
- ¿Adiós al cuaderno y la pizarra? Así enseña matemáticas un colegio de Zamora a través del Aprendizaje Basado en el Juego
- Los principales acusados del caso By Alice de Zamora se declaran culpables pero eluden la prisión
- El Ayuntamiento de Zamora notifica multas de tráfico y de la ORA a través del tablón de anuncios a más de 450 conductores, comprueba si eres uno de ellos
- Las Edades del Hombre se despiden con entrada gratuita para los zamoranos
- De los pendones a Estopa y Melendi: 47 actividades en la programación cultural de mayo en Zamora
- Estos son los comercios con el personal más amable de toda Zamora: 'Sin duda, en...
- Zamora ha perdido 68 bares y 28 restaurantes en tres años