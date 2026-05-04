Santi Gandul o la jam Session Mubaza Fem, del 4 al 10 de mayo, en La Cueva del Jazz en Vivo

La Cueva del Jazz en vivo ofrece cuatro propuestas muy diferentes este sí para esta semana.

Santi Gandul, la mitad del dúo humorístico aragonés Los Gandules, llega con un concierto cercano y fresco, armado con sus guitarras y su inconfundible voz.

El aragonés rendirá homenaje en acústico a Joaquín Sabina, uno de los grandes referentes de la música de nuestro país con un completo repaso al cancionero sabinero.

Cartel del concierto. / Cedida

Un concierto lleno de emoción, humor y grandes canciones para disfrutar muy de cerca que podrá disfrutarse el jueves 7 de mayo a las 21. 00 horas.

Las entradas están a la venta anticipada física a 8 euros, anticipada online a 8,20 euros y en taquilla a 10 euros.

Rap

Iván Cano regresa a Zamora para presentar su nuevo disco "Rosa de Jericó". El rapero se subirá a las tablas de La Cueva del Jazz el próximo 8 de mayo a las 21.00 horas para interpretar los temas de este nuevo álbum así como para hacer un repaso a sus éxitos anteriores.

Además, estará acompañado por los zamoranos Geka y Khosan que también presentarán su último trabajo titulado "Nuevas cadenas".

Los pases a la venta en Ticketgate y en La Cueva del Jazz en Vivo con anticipada física a 7 euros, anticipada online por 7,70 euros y en taquilla a 10 euros.

Metal

Por primera vez en Zamora toca el grupo Ozzmaniacs que tributa un homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath.

Estos músicos veteranos, unidos recientemente en Burgos, ofrecerán un recorrido por toda la carrera de Ozzy fusionando voces masculinas y femeninas y siempre manteniendo la esencia de sus temas.

El concierto será el 9 de mayo y las entradas están a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium anticipadas entre 10 y 11.22 euros y en taquilla a 13 euros.

Mubaza Fem

La jam session Mubaza Fem vuelve el domingo 10 de mayo. En ella participan un amplio grupo de músicas zamoranas de diferentes estilos, edades y procedencias.

Cantantes e instrumentistas zamoranas interpretarán en el escenario de la Cueva del Jazz temas de grandes divas de la canción, compositoras y cantautoras de todos los tiempos como Adele o Annie Lennox, pasando por Dolly Parton, Tracy Bonham, y artistas nacionales como Luz Casal o Mecano.

La sesión, organizada por Mubaza con el apoyo del Ayuntamiento, comienza a las 12.30 horas.

Cartel de Mubaza Fem. / Cedida

Los pases están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium, con anticipada física por 5 euros y online a 5,12 euros y en taquilla por 7 euros.

El inicio del movimiento Mubaza Fem supuso hace unos años un hito en el panorama musical de la ciudad, al promover la visibilización de la mujer en la música zamorana, favorecer la sinergia entre intérpretes e instrumentistas femeninas y la creación de nuevas bandas.