¿Cómo se resolverá la plaza vacante de dirección del Teatro Principal de Zamora? El Ayuntamiento lo aclara

Cuando se cumplen diez meses desde la marcha de José María Esbec como director del Teatro Principal de Zamora, la plaza de máxima responsabilidad del recinto teatral de titularidad municipal sigue sin cubrirse, ni siquiera de forma provisional, de tal forma que de manera interina la ha asumido desde entonces la que es directora de producción del Principal, Eva Santos.

Respecto a esa plaza de empleo público de dirección del Teatro Principal, el concejal Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento, que es de quien depende la gestión del espacio escénico, David Gago, ha indicado que la idea es sacar esa plaza "en breve", para lo que hace tiempo que se inició la tramitación.

Por el momento la plaza está vacante y "se cubrirá de manera provisional a través de los sistemas que hay establecidos en el Ayuntamiento de Zamora", ha detallado el edil del área y primer teniente de alcalde. Gago ha explicado, sobre la demora, que aunque la idea desde el principio era la de sacar la plaza, en los últimos años "la cobertura de plazas en los ayuntamientos se ha complicado bastante y sacar una plaza no es sencillo en un ayuntamiento como el de Zamora".

Por ello, antes de convocar el concurso-oposición para adjudicar de forma permanente la dirección del espacio escénico, se recurrirá a la bolsa de empleo existente para que el puesto pueda ser asumido de forma provisional. Por el momento, hasta que eso ocurra se cuenta con Eva Santos, que en estos diez meses ha sumado a sus funciones de jefa de producción las de la dirección del liceo.