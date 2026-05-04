Quitar paradas de tren en Zamora no ahorra tiempo y perjudica a la provincia: una nueva queja de la Plataforma en Defensa del Tren

La Plataforma en Defensa del Tren denunciaba el crecimiento del problema de transporte en la provincia tras la retirada de las paradas en Sanabria y en Zamora.

Se quejan principalmente de la falsa narrativa de que no parar en Zamora "ahorra tiempo", además de la pérdida de oportunidades que supone para la provincia y la política de precios discriminatoria para Castilla y León.

No se ahorra tiempo al quitar las paradas en Zamora

La queja de buscar "tiempos competitivos con el avión" quedaría desplazada para esta Plataforma, que considera que una parada de "dos minutos" en Zamora no puede afectar de manera real a la comparación de precios. De hecho, aquejan que los hechos han demostrado que, realmente, no se ahorra tiempo al quitarlas. Esta fue la principal justificación de esta medida restrictiva, pero los defensores del tren aseguran que a día de hoy, ni siquiera los trayectos más cortos sin parada en la provincia son más breves. Es más, se da lo contrario: con la misma salida y llegada, un trayecto con parada en Zamora puede ser más corto que un trayecto con otras paradas.

Por el contrario, denuncian que hay paradas más "innecesarias" que las de Zamora, como podría ser la de Pontevedra, que tiene lugar a los 15 minutos de arrancar el tren.

La pérdida de oportunidades para Zamora

En una comparativa con la situación de Guadalajara, otra provincia cuya capital es similar en distancia y demografía a la zamorana, la Plataforma denuncia que las oportunidades en los últimos años se han visto mermadas para Zamora. En parte, atribuyen esta condición a la falta de conexiones con la capital.

Guadalajara ha multiplicado el número de habitantes en los últimos años, algo que la plataforma denuncia que podría haber pasado también en Zamora de haber contado con mejores conexiones.

Precios discriminatorios en Castilla y León

Otra de las denuncias de la Plataforma en Defensa del Tren es que, ponderando precios y distancia, un billete a Madrid desde las paradas de Castilla y León puede costar el triple que desde otros puntos de las líneas. Uno de los ejemplos sería el de los AVE a Madrid, que cuestan tan solo 3€ más desde Ourense que desde Zamora, cuando la distancia es casi el doble.

La situación ferroviaria sigue siendo un punto polémico en la provincia, con cada vez más puntos de conflicto que no parecen tener una solución cercana. La retirada del tren madrugador, los retrasos y las pérdidas de oportunidades son algunos de los más graves.