Prada exige al Ministerio asumir sus competencias tras 10 meses de huelga de médicos: "Repercute en las listas de espera"

Las listas de espera sanitaria continúan incrementándose con más de 20.000 pendientes de acudir a un especialista. Datos frente a los que el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Fernando Prada, ha pedido al Ministerio de Sanidad "asumir sus competencias".

"Después de 10 meses de huelga de los profesionales médicos, seguimos sin un acuerdo y eso repercute en las listas de espera y repercute en la calidad asistencial porque muchas personas no pueden tener su consulta y todo hace que esa bola siga creciendo", ha declarado.

En concreto, en Castilla y León se han suspendido más de 5.000 intervenciones quirúrgicas, cerca de 20.000 pruebas de diagnósticas y más de 200.000 consultas, "muchas de ellas, por supuesto, en la provincia de Zamora", ha apreciado el delegado de la Junta.

En cuanto a las listas de espera, Zamora encabeza la demora la consulta externa de Urología, con un plazo de casi un año, 348 días de media, para primera consulta. Retraso que ha aumentado en un solo trimestre más de tres meses y medio y que afecta actualmente a 1.998 pacientes.

Traumatología es la segunda especialidad con más demora, con 339 días de espera y 7.444 ciudadanos esperando a que les manden la carta para una consulta. La tercera es Endocrinología, con 204 días de plazo y 949 pacientes aún sin citar.

Datos ante los que Prada ha reiterado la necesidad de pedir a "las demás altas instancias, en este caso al Ministerio de Sanidad, que asuma esa competencia". "Estamos hablando de la peor ministra en el ámbito sanitario", ha añadido.

Un tren menos

Por otro lado, el responsable de la Junta ha comentado que "hoy es un día para preocuparse de otros aspectos muy importantes fuera del ámbito sanitario que afectan a la provincia de Zamora", refiriéndose a la supresión de una frecuencia de AVE a partir del 20 de mayo.

"Es un elemento importantísimo que tenemos que denunciar todos los zamoranos, además de seguir demandando un tren madrugador en condiciones, que sea de alta velocidad, no como el que va a haber a partir del 20 de mayo", ha pronunciado Prada.