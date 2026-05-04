El Plan Montel arranca en Zamora con la limpieza de perímetros para prevenir incendios

919.000 euros de presupuesto y la contratación de 46 trabajadores durante seis meses para reducir el riesgo de incendios en la provincia. El Plan Montel 2026, impulsado por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora llega con la novedad del refuerzo a la limpieza continua de perímetros, eliminando el reparto por días entre municipios.

"Todos los años sacábamos una convocatoria, se apuntaban los ayuntamientos y distribuíamos los días. Este año, por esa preocupación máxima que tenemos de limpieza de perímetros, donde ya hemos elaborado los planes, no vamos a tener días asignados por ayuntamientos", ha detallado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. De este modo, los equipos trabajarán de forma planificada y continua en distintos municipios para garantizar una limpieza más eficaz de los perímetros urbanos. Trabajos que no solamente se harán con las cuadrillas del Montel, sino que también actuarán equipos propios de la Diputación y otros trabajos los hará la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Trabajadores contratados con cargo al Plan de Empleo Montel 2026 / Alba Prieto / LZA

Los 46 trabadores estarán distribuidos en nueve cuadrillas, con cinco trabajadores, cuatro peones y un capataz, cada una más un coordinador a nivel general. "Actuarán en diversas zonas del ámbito provincial, seleccionadas por parte de la Diputación, pero siempre de la mano del Servicio Territorial de Medio Ambiente para no actuar los dos en las mismas zonas y que se distribuya este personal en aquellas otras zonas que también son susceptibles de actuación y que también son de vital importancia mantenerlas en ese perfecto estado para minimizar cualquier incidencia de incendios que puedan producirse", ha especificado el delegado de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada.

La Junta aporta al programa 552.000 euros destinados principalmente a la contratación, mientras que la Diputación financia con 367.000 euros los gastos logísticos, como material, combustible y equipos de protección individual.

Las cuadrillas estarán distribuidas por toda la provincia, pero sobre todo en las zonas de máximo riesgo de incendio. En Sanabria-Carballeda, habrá dos cuadrillas, una con base en Puebla de Sanabria y otra en Manzanal de Arriba. En Aliste, también habrá otras dos cuadrillas que van a estar distribuidas en Trabazos y en Alcañices. En Ferreras de Abajo, se va a coordinar esas labores de trabajo en la zona de Tábara y Alba. En los valles en la zona de Benavente y los valles, estará una cuadrilla en Camarzana de Tera. Además, habrá otra cuadrilla en Sayago, en Bermillo de Sayago. Por último, en zonas de bajo riesgo de incendio, intervendrá una cuadrilla en Morales del Vino y otra en Benavente.

Trabajadores contratados con cargo al Plan de Empleo Montel 2026. / Alba Prieto / LZA

Programa que tiene un importante impacto en el empleo rural, ya que los 46 trabajadores contratados proceden de la provincia y estarán empleados hasta finales de octubre. Contrataciones que forman parte de las políticas activas de empleo de la administración regional, que han supuesto un total de 847 puestos de trabajo con una inversión global de 7,88 millones de euros durante el pasado ejercicio.

Ampliación del Parque de Maquinaria

El presidente de la Diputación ha anunciado nuevas inversiones en el Parque de Maquinaria de la institución, incluyendo una partida de 300.000 euros para la ampliación de sus instalaciones y 2,5 millones de euros destinados a completar la renovación integral de su flota de vehículos. Entre las adquisiciones previstas se encuentran una motoniveladora, una retroexcavadora mixta, seis furgonetas, dos pick up, dos bulldozer, un desbrozador delantero y una fresa para esos escenarios de nevadas extremas. Así, el Parque de Maquinaria contará con todos los vehículos completamente nuevos para prestar los mejores servicios en el mundo rural.

"Esa renovación se inició hace siete años. Ha sido un esfuerzo inversor de primer orden, también en buena parte financiado por la Junta de Castilla y León", ha señalado el dirigente alistano.