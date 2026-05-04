Literatura
El periodista Braulio Llamero publica su segundo poemario, "La vida en la edad media"
El autor zamorano presenta el libro este miércoles, 6 de mayo, en la Biblioteca Pública de Zamora
El periodista Braulio Llamero publica su segundo libro de poesía. Titulado “La vida en la edad media”, reúne 25 cantos, más una clave previa y una postdata, donde el autor zamorano narra su origen y primeros años, hasta que sus padres emigran y se quiebra esa primera e irrepetible etapa.
El poemario también constituye un homenaje a la desaparecida vida de los pueblos y en particular el del autor, Manzanal del Barco.
“Una obra singular y de versos transparentes que fluyen con la naturalidad de los arroyos y las brisas”, cantando una época, un paisaje y un tipo de poblamiento casi perdidos, explican desde la editorial.
El libro se presenta con un acto y recital en la tarde de este miércoles, día 6 de mayo, a las 19.15 horas en la Biblioteca Pública de Zamora. Junto al autor estará Joan Gonper, de la Editorial Celya, que lo ha publicado en su colección “Generación del Vértice”. Al término del acto, de entrada libre, el autor firmará su obra a quienes lo deseen.
Trayectoria
Braulio Llamero ha venido cultivando, sobre todo, la literatura infantil y juvenil, de la que tiene más de treintena de títulos en las más prestigiosas editoriales. También es autor de dos novelas, “El beso del tiempo” y “Lo que nunca se contó de Artemio”, ambas editadas igualmente por Celya. Con anterioridad ha publicado el poemario “La bufanda de Al Capone”.
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