Una pareja, imputada por cobrar subvenciones de la PAC con parcelas que no son de su propiedad

La Guardia Civil de Zamora, a través de componentes del Eprona (Equipo de Investigación del Seprona), ha procedido a la investigación de dos personas, un hombre y una mujer, como supuestos autores de un delito de falsedad documental y otro de fraude de subvenciones en las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia por parte de uno de los herederos de las parcelas que se estaban utilizando indebidamente y sin autorización de los dueños para cobrar las subvenciones de la PAC.

Denuncia desde Andalucía

La denuncia se produjo en una Comisaría de la Policía Nacional de Andalucía, donde el denunciante comunicaba que el investigado habría estado cobrando las subvenciones de la PAC entre los años 2021 al 2025, por una parcela en el término municipal de Valcabado.

En ese caso, el acusado no disponía de contrato de arrendamiento ni tenía la cesión de los derechos de la PAC, además de carecer del preceptivo permiso de los dueños de la finca.

Las gestiones realizadas por los agentes indican que los investigados han realizado la solicitud única de ayudas de la Política Agrícola Común de varias parcelas en régimen de arrendamiento entre los años 2021 al 2025 no solo en Valcabado, sino también en Roales del Pan y en fincas de Zamora capital.

Sin contrato ni cesión

Los datos utilizados para obtener esas ayudas “no se ajustan a lo legalmente establecido, al constar datos de arrendamiento de parcelas cuando no existen dichos contratos ni cesiones de los derechos de la PAC”, se apunta desde la Guardia Civil.

Por todo ello, el Eprona ha procedido a la investigación de ambos acusados, de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de falsedad documental y otro de fraude de subvenciones.