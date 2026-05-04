La maravillosa oportunidad de aportar con el silencio

Jean-Francois Lyotard decía que, "La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles" es decir, interpretar la "realidad" y comprenderla de verdad, reconociendo sus matices.

Pues queridos lectores, en este caso la parte invisible son los Zamoranos y Sanabreses, ambos ciudadanos de esta relación intrínseca entre la verdad y la realidad de una tierra "SINGULAR".

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Zamora, juntamente con su demarcación de Madrid Sur (más bien al contrario), imparte del 4 al 8 de mayo, unas jornadas cuyo título es "Evaluación de políticas públicas: Transporte y Territorio".

Por si hubiera alguna duda, las jornadas son en la capital de Zamora.

El título es de un enorme calado, con una gran importancia en estos momentos actuales, y tremendamente sensible al igual que irritante, si se imparte la formación en Zamora.

Repito, tremendamente sensible e irritante.

Como dirían nuestros amigos los gallegos, manda carallo que sea una jornada en Zamora precisamente con patrocinadores y a la vez participantes el propio Ministerio de Transporte y la Secretaría de Estado de Despoblación.

Con el máximo respeto a la institución y a sus organizadores, la observación que podemos hacer desde nuestra posición de Sociedad Civil, y en base a la participación ciudadana que llevamos promocionando desde hace 8 años, con los diferentes actores públicos y políticos, hay algunos detalles que llaman la atención sobre en este programa; la coherencia y el objetivos en sí, la falta de transversalidad en su innovación, desconcierto en su fin, y si me permiten, algo ofensivo y humillante hacia quien se dirige el estudio o el resultado de la investigación.

Vemos que los ponentes son grandes profesionales de la formación académica, con experiencia en el concepto de movilidad y primeros espadas como dirían los taurinos. Eso sí, todos ellos son de fuera de Zamora (entiendo que alguno tiene relación con Zamora).

Nos preguntamos, ¿Y la sociedad civil, los usuarios, los ciudadanos de Zamora y de Sanabria, no podrían decir algo o aportar en base a su experiencia y vivencia real, sobre el impacto en el territorio, y su realidad social de "las llamadas políticas sociales de Transportes", que perfectamente recoge al 100% el título del curso?

¿Quiénes son el foco u objetivo en esta jornada de estudio, coloquio, investigación y experiencia, los usuarios o las administraciones públicas y no me refiero precisamente a la UNED?

Lean ustedes, la introducción del curso: "El curso responde a la necesidad creciente de formar a estudiantes y profesionales en el diseño, análisis y evaluación de políticas públicas basadas en evidencia empírica, especialmente en contextos rurales y semiurbanos. En territorios con problemas de despoblación, envejecimiento y brecha territorial".

Ojo con este último párrafo: "con problemas de despoblación, envejecimiento y brecha territorial". Algo de todo esto, se sabe, se vive y se conoce en Zamora, verdad…

Pero con su permiso, sigan leyendo por favor: "La propuesta se fundamenta en la experiencia investigadora y docente del equipo responsable en ámbitos como movilidad, economía del transporte, inversión en infraestructuras, evaluación de impacto y políticas públicas, con una amplia trayectoria en proyectos competitivos y publicaciones científicas de alto impacto".

Pues bien, nos preguntamos si una propuesta de investigación docente como la descrita, promovida por una Universidad Pública, debería tener siempre presente como eje pivotante que soporta todas las acciones públicas a futuro, al principal interesado en la relación de un servicio público que no es otro que quien lo recibe, es decir los ciudadanos sociedad civil.

Esto sería la falta de transversalidad en su innovación.

James Baldwin decía: "Es casi imposible convertirse en una persona educada en un país desconfiado de la mente independiente".

Si desde cualquier institución pública y mucho más si es institución docente, dónde su referencia público-social y santo y seña es la investigación, no tiene la iniciativa para que la sociedad participe o se involucre en cualquier acción de formación como la descrita, o no esté presente en su esencia docente y en su fin social, la presente e indispensable riqueza que aporta siempre, cualquier experiencia vivida en el día a día de los que hacen posible que tengamos instituciones públicas, pues podemos dudar del propio objetivo y de su mensaje.

Esto sería la coherencia y el objetivo en sí.

Allá por diciembre en este mismo medio, el titular de un artículo decía: "El secretario de Estado, Francesc Boya, rehuye reunirse con las plataformas, dice que no puede hacer nada y replica los argumentos del Ministerio de Transporte para retirarlas".

NO puede hacer nada, NO recibe a los usuarios, pero SI gestiona, e imparte al alimón, y cito; "experiencias comparadas, metodologías de análisis y buenas prácticas, reforzando su capacidad para abordar los retos actuales del diseño y evaluación de políticas públicas de ámbito territorial", y todo ello sin escuchar y conocer la opinión de los silenciados por los que toman las decisiones en un despacho de Madrid, y que han provocado un daño inesperado pero previsible, e injustificado como vergonzoso socialmente.

Es decir, aportación de soluciones, pero sin escuchar a quienes necesitan soluciones a esos problemas.

Muy hiriente el atrevimiento.

Esto es lo desconcertante en su fin.

"Educar una persona en la mente, pero no en moral, es educar una amenaza para la sociedad" (Theodore Roosevelt).

Y de fondo, todo esto se desarrolla sobre un territorio que lleva levantado socialmente desde la supresión del Tren Madrugador de Zamora Capital, y especialmente desde hace 11 meses con el atropello e incoherencia social de los términos progresismo y fijación de población, provocando a la sociedad civil a que salga a las calles a manifestarse ante una decisión que es precisamente todo lo contrario de lo que persigue este curso.

Esto es lo ofensivo y humillante.

Hay proverbio romano que reza: "Por la ignorancia nos equivocamos, y por las equivocaciones aprendemos".

Es una pena la falta de empatía, y la nula sensibilidad e indiferencia mostrada con la Sociedad Civil de Zamora y Sanabria, conociendo de primera mano, la situación actual de muchas familias y profesionales que dependen del tren para trabajar, estudiar y vivir.

"Un buen profesor tiene que ser capaz de ponerse en el lugar de quienes encuentran difícil avanzar" (Eliphas Levi).

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*Carlos Perfecto es el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León.