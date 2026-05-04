Indignación por el robo de flores en las jardineras instaladas por el Ayuntamiento de Zamora: "Es una vergüenza"

Durante 2025, el Ayuntamiento de Zamora realizó diferentes actuaciones en la ciudad enmarcadas dentro del proyecto Renaturaliza, orientado hacia el desarrollo de infraestructuras y el planteamiento de estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la resiliencia de la estructura urbana.

La instalación de jardines verticales fue la última actuación del Consistorio, que desde hace varios meses decoran algunos de los rincones más destacados de la ciudad. Anteriormente se instalaron los jardines suspendidos en La Marina y San Martín; y las jardineras de varias alturas en lugares como la plaza de Castilla y León, de la Constitución o la Plaza Mayor.

Desde el momento mismo de su instalación, estos elementos han generado mucho debate sobre su consecuencia, gusto estético y sus efectos. Y a esto ha habido que sumarle el vandalismo, que ha denunciado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en su perfil de Facebook hace apenas unas horas.

"No merece la pena robar las flores de las jardineras y de los lugares públicos", titula el alcalde en una publicación escueta. "Si se arrancan, se estropean de forma rápida y no vale la pena. Además, son baratas, y lo lógico es comprarlas para fomentar el comercio. Fundación Personas las vende", concluye el comunicado.

La publicación en Facebook se ha llenado con decenas de comentarios de zamoranos indignados con la actitud de vándalos y amantes de lo ajeno. "Lo peor es que son gamberradas de los que están de fiesta por las madrugadas", asegura una usuaria de esta red social". Aunque también culpan a "los abuelillos de Santa Clara, una banda organizada de muchos años ya consolidada en la zona", añade un zamorano en el apartado de comentarios.

"Es una vergüenza. Desde el primer día que las plantaron no dejan de llevarse las plantas. Por 60 u 80 céntimos que cuestan en cualquier bazar...", lamenta otro usuario. "Es tremendo. Qué incívicos podemos llegar a ser por unos céntimos", añade una mujer en la misma línea.

La solución no está clara. Los hay que piden más patrullas policiales o cámaras de vigilancia. También sugieren medidas más drásticas: "Que planten cardos u hortigas, ya verás la alegría que se llevan", ha comentado otro zamorano en la publicación del alcalde.