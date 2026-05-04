Cultura
Ignacio Parrilla plantea una nueva exposición en la Biblioteca Pública de Zamora
El espacio acoge varias presentaciones, entre ellas la del último título de Braulio Llamero
El pintor Ignacio Parrilla regresa a la Biblioteca Pública de Zamora con un nuevo proyecto expositivo,"Luz habitada", que se abre el martes día 5 de mayo, donde el artista reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual.
Presentaciones literarias
El centro acogerá varias presentaciones literarias. La primera corresponde a Germán Delibes Caballero que aproxima a su libro "El abuelo Delibes" el lunes día 4 a partir de las 18.30 horas, dentro de la tercera edición de las jornadas "Otras formas de leer" impulsada desde la Dirección Provincial de Educación, y abierta a todos los públicos.
El escritor y periodista Braulio Llamero presenta su segundo poemario titulado "La vida en la edad media" el miércoles 6 de mayo a las 19.15 horas. En el acto el autor zamorano estará acompañado por el editor de Celya, Joan Gonper.
El relevo lo tomará el jueves, día 7 de mayo a las 19.00 horas, Alberto Calvo, quien dará a conocer el volumen "El final de la carrera", una novela negra que parte de un hecho histórico y construye una trama en la ciudad de Zamora.
Taller infantil
Además, la sala polivalente de la antigua Casa de la Cultura acoge el taller "¡Menuda Cara! Pareidolias en...¡La biblioteca!", destinado a niños y niñas a partir de 6 años, el día 9 de mayo de 12.00 a 13.30 horas.
La actividad, que necesita inscripción en el mostrador de la sala de infantil, está inspirada en el cuento "Dibújame" de Judith Castro e ilustrado por Miguel Ángel Castro y asociado al proyecto En bici sin edad Zamora.
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