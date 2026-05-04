Ignacio Parrilla plantea una nueva exposición en la Biblioteca Pública de Zamora

El pintor Ignacio Parrilla regresa a la Biblioteca Pública de Zamora con un nuevo proyecto expositivo,"Luz habitada", que se abre el martes día 5 de mayo, donde el artista reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual.

Presentaciones literarias

El centro acogerá varias presentaciones literarias. La primera corresponde a Germán Delibes Caballero que aproxima a su libro "El abuelo Delibes" el lunes día 4 a partir de las 18.30 horas, dentro de la tercera edición de las jornadas "Otras formas de leer" impulsada desde la Dirección Provincial de Educación, y abierta a todos los públicos.

cartel de la presentación de Braulio Llamero. / Cedida

El escritor y periodista Braulio Llamero presenta su segundo poemario titulado "La vida en la edad media" el miércoles 6 de mayo a las 19.15 horas. En el acto el autor zamorano estará acompañado por el editor de Celya, Joan Gonper.

El relevo lo tomará el jueves, día 7 de mayo a las 19.00 horas, Alberto Calvo, quien dará a conocer el volumen "El final de la carrera", una novela negra que parte de un hecho histórico y construye una trama en la ciudad de Zamora.

Taller infantil

Además, la sala polivalente de la antigua Casa de la Cultura acoge el taller "¡Menuda Cara! Pareidolias en...¡La biblioteca!", destinado a niños y niñas a partir de 6 años, el día 9 de mayo de 12.00 a 13.30 horas.

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La actividad, que necesita inscripción en el mostrador de la sala de infantil, está inspirada en el cuento "Dibújame" de Judith Castro e ilustrado por Miguel Ángel Castro y asociado al proyecto En bici sin edad Zamora.