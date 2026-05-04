Gonzalo Santonja califica de “gran éxito” la muestra EsperanZa

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, se congratuló de los casi 200.000 asistentes a la XXVIII edición de Las Edades del Hombre desarrollada en Zamora desde el pasado 16 de octubre y clausurada el 4 de mayo. "Es una noticia extraordinaria”, señaló en la clausura de EsperanZa en la Catedral de Zamora ante representantes de las instituciones implicadas, de artistas y de la sociedad zamorana.

El político remarcó que se recuperan cifras de visitantes de muestras anteriores a la pandemia y citó la exposición de Lerma, donde se lograron “174.000 visitantes”, aunque lejos de las cifras logradas por RemembranZa en 2001 y que recibió a más de 509.300 personas; o por Aqua, con más de 250.000 visitantes en Toro en el año 2016.

Motivos

Desde su punto de vista, el éxito de la muestra ha sido consecuencia de "la integración de los distintos espacios, la integración profunda del patrimonio con la ciudad, con su entidad histórica y antropológica; y su discurso expositivo, que está muy conseguido”. También ha incidido en que han sido muy importantes “las propuestas innovadoras”.

El consejero Santonja en la clausura de la exposición de Las Edades del Hombre. / Alba Prieto / LZA

Repercusión económica

El consejero calificó como “tremendamente positiva la repercusión económica y turística para la ciudad y la provincia de Zamora” de la muestra y citó que casi un 83% de los encuestados tenían previsto comer, hacer compras o pernoctar en Zamora y el 54% pretendía visitar algún otro lugar de la provincia, lo que, “desde una perspectiva económica y social, representa un modelo ejemplar de desarrollo basado en la conservación, gestión y difusión del patrimonio cultural. Un modelo que genera empleo vinculado a recursos no deslocalizables, como las labores de restauración y el turismo cultural, y que contribuye a dinamizar las ciudades y territorios que acogen estas exposiciones”.

Gonzalo Santonja reafirmó el compromiso de la Junta con Las Edades, uno de los grandes proyectos culturales de la región y, por ello, “la Junta de Castilla y León respalda esta exposición como símbolo de identidad autonómica y referente del arte sacro y, desde el primer momento, ha mantenido un compromiso constante, tanto con la financiación de las exposiciones, como mediante la restauración de bienes patrimoniales, tanto muebles como inmuebles, en un esfuerzo significativo dirigido a la protección y promoción de esta riqueza colectiva, y por supuesto, con el desarrollo de numerosas actuaciones de promoción turística de este importante evento”.

Promoción

Para apoyar el desarrollo de la muestra, la Junta ha efectuado acciones de promoción en ferias nacionales e internacionales y en las oficinas de turismo de las nueve provincias, así como en la página web de turismo y redes sociales, y el desarrollo de una campaña de publicidad específica en los medios de comunicación y la edición de material publicitario.

Asimismo, se han llevado a cabo actividades como una jornada de dinamización socioeconómica en Zamora, diversos viajes de familiarización, el uso de la tarjeta turística de las Edades del Hombre o el programa especial de Apertura de monumentos, en colaboración con la diócesis de Zamora, junto a otros eventos puntuales entre los que destacan la celebración de la Carrera de la EsperanZay el concierto de la EsperanZa en el Teatro Ramos Carrión de la capital.