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Política

García pide al PSOE de Castilla y León que explique por qué guarda silencio ante la supresión de servicios ferroviarios en Zamora

La portavoz popular critica la gestión del Gobierno en materia sanitaria y pide el cese de la ministra: "Es competencia del gobierno de Pedro Sánchez esa huelga de médicos que llevamos sufriendo 10 meses"

Zamora. Leticia García atiende a los medios de comunicación antes de la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora.

Zamora. Leticia García atiende a los medios de comunicación antes de la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Leticia Galende

Zamora

"El señor Martínez y el señor Sánchez están en modo pausa cuando hablamos de servicios públicos que afectan a esta tierra". Así lo ha manifestado la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ante de la celebración del Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora. García ha lamentado que "una vez más se vuelve con los recortes de los servicios ferroviarios que afectan a Zamora, con esa falta de claridad y con una nueva supresión de frecuencias".

En concreto, se trata de la supresión del tren que parte de Vigo y que tenía parada en Zamora las 8.43 horas, y que en un futuro no parará en la ciudad. Primera vez que Renfe deja a un tren de Galicia a Madrid sin parada en Zamora. "No he escuchado al señor Martínez decir nada de esa supresión ni reprochar al señor Puente esta discriminación de la tierra de Castilla y León cuando hablamos de servicios públicos", ha pronunciado la popular instando al PSOE autonómico a posicionarse.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha reprochado al Partido Socialista de la región "su silencio" ante esta situación y ha cuestionado directamente la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, así como la del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Que expliquen a los zamoranos por qué se reducen servicios públicos esenciales como el ferroviario", ha añadido.

Zamora. Reunión del Comité de Dirección del PP de Zamora

Zamora. Reunión del Comité de Dirección del PP de Zamora / Alba Prieto / LZA

En materia sanitaria, García también ha cargado contra la gestión del ejecutivo central. "Lo que sí es competencia del gobierno de Pedro Sánchez es esa huelga de médicos que llevamos sufriendo 10 meses continuados y que está ocasionando dificultades a los pacientes", ha señalado subrayando que se han cancelado alrededor de 5.000 intervenciones quirúrgicas y se han suspendido miles de consultas. Por ello, ha demandado el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García.

En el ámbito político autonómico, la portavoz se ha referido a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta solicitando "tener altura de miras" para plantear "una gestión que ofrezca estabilidad y certidumbre" al territorio. "La lista del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León y su candidatura a la Presidencia es una garantía de funcionamiento y de futuro para nuestra tierra", ha dicho.

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Asimismo, ha subrayado que el gobierno de la Junta de Castilla y León está "en pleno funcionamiento, dentro de la tramitación ordinaria que corresponde en este momento, trabajando en favor de los ciudadanos", mientras que critica que el secretario general del PSOE en la región, Carlos Martínez, basa su discurso en "falsedades y ocurrencias" porque "no tiene nada que proponer". Además, ha asegurado que muchas de las demandas efectuadas por Martínez ya están recogidas en el programa electoral del PP.

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