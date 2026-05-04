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El intento de fraude que ha llegado a teléfonos zamoranos: cuidado con este SMS

El modus operandi consiste en enviar mensajes de texto o WhatsApp suplantando la identidad de un familiar

Mensaje fraudulento enviado a teléfonos zamoranos

Mensaje fraudulento enviado a teléfonos zamoranos / Cedida

Gaby Marcos

El mensaje, que puede ser de lo más normal, es uno de los más utilizados para cometer fraude, ya que ataca directamente a la confianza de la víctima. Pueden enviarlo desde diferentes números pero las consecuencias son similares: esperan que el usuario conteste para pedirle dinero urgente. Sin embargo, conviene extremar las precauciones ante este tipo de estafas: no contestar nunca y no contactar por WhatsApp bajo ningún concepto.

El mensaje, que vuelve a circular por los teléfonos de usuarios de toda España, entre ellos, zamoranos, es una frase generalista, que probablemente se envíe de forma masiva para llegar al mayor número posible de usuarios. Uno de los números de teléfono identificados es el +34 670 62 59 73, pero se recomienda actuar con precaución ante estos mensajes independientemente de cuál sea su remitente.

Mensaje fraudulento enviado a móviles de zamoranos

Mensaje fraudulento enviado a móviles de zamoranos / Cedida

El protocolo a seguir en estos casos

Debido a la urgencia que el mensaje trata de causar en el ciudadano, es común actuar sin pensar, pero las autoridades advierten de que es importante tener la cabeza fría. Lo principal es no contestar al mensaje y, por supuesto, no realizar ningún pago. Si el mensaje genera duda, o si existe la más mínima inquietud, una buena forma de asegurarse de la veracidad de la situación es llamar al número de teléfono real de la persona a la que los estafadores están intentando contactar, el que conocemos de siempre. Si la persona contesta, se podrá asegurar que el mensaje es un intento de fraude, pero en lo que insisten las autoridades es en que nunca hay que contestar a este tipo de mensajes.

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El segundo paso es bloquear el número de teléfono y reportarlo como sospechoso en SMS o en WhatsApp, sea cual sea la vía mediante la que los estafadores hayan contactado. Y, para finalizar, si se ha contactado o existe cualquier tipo de duda sobre la información que se le ha dado a los timadores, las autoridades recuerdan que es importante denunciar ante la Guardia Civil, la Policía Nacional o el INCIBE.

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