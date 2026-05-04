Francisco A. González, matemático y divulgador: "Es más razonable que las pinturas de las cuevas fueran hechas por mujeres"

Francisco A. González Redondo, matemático y docente universitario, es el responsable de la muestra «En los orígenes. Arte, género y matemática en la Prehistoria», exhibida en el Colegio Universitario e impulsada por la UNED de Zamora.

¿Qué van a encontrar los espectadores que acudan a ver la exposición "En los orígenes. Arte, género y matemática en la Prehistoria"?

Diez unidades de registro. Diez unidades de información, como diez capítulos en una serie televisiva, que se pueden ver individualmente. Al terminar cada uno hay un código QR en cada uno de los paneles que dispara las locuciones de lo que se puede escuchar en inglés, en francés, en alemán, en español incluso, porque hemos querido que sea inclusiva e inmersiva, en vídeos con locuciones en lengua de signos, ya que un especialista nos lo cuenta. Todo ello acompañado por una amplia bibliografía porque en Ciencias tenemos que animar a seguir investigando, con los libros abiertos por las páginas más especiales.

¿Qué contenidos recogen esos diez capítulos?

Desde el arte matemático que a partir de una figura inicial, mediante traslaciones, giros o reflexiones o simetrías se van generando unas decoraciones. Eso tiene su origen también en la Prehistoria. En las vitrinas van a ver réplicas de pintaderas canarias de aborígenes canarios, quienes antes de la colonización castellana ya tenían esas formas de tatuarse organizadas matemáticamente. Una figura inicial, el triángulo, que se replica mediante esas transformaciones geométricas. Invitamos a ir mirando al arte con otra mirada. Con una mirada que no busca formas, que no busca ese arte figurativo que normalmente nos parece tan bonito. Los prehistoriadores del arte califican o caracterizan mediante criterios estéticos porque no cuentan, porque no buscan parejas o bien grupos de cinco, grupos de diez... en su caso, de veinte. Y el más singular de todos los grupos, la treintena.

En la Prehistoria, ¿dónde las ha localizado?

Hay dos ciclos naturales. Uno que vemos en los cielos. 29 días y medio, lo llamamos lunación o mes lunar. Doce grupos de 30 nos dan casi 365 días, que es la duración del año. Pero hay otro ciclo en la naturaleza del que son conscientes empíricamente la mitad de las personas y tiene una duración muy parecida de media, 28 días, los ciclos de la menstruación. Cuando miramos en las cuevas el arte parietal o el arte mobiliar, el que ha quedado enterrado, nos encontramos con azagayas, las puntas de las lanzas que tiene marcas, una, dos, cinco, siete, sin un orden…. hasta nueve.

Francisco A. González / Cedida / LZA

Desde su punto de vista, ¿cuál es el origen de esas marcas?

Una de las posibles respuestas razonables es que corresponda a los nueve meses que dura un embarazo. El siglo XXI es importante saber cuándo te puedes poner de parto, pero en el solutrense ( Paleolítico Superior) más valía que supieras en qué momento va a suceder el parto y que tuvieras cerca a tu madre, a tu tía ... a alguien que supiera de qué iba porque era una cuestión de vida o muerte. Pero esto no es verdad ni es mentira, como en todo lo que podemos decir sobre el arte prehistórico lo que hacemos es conjeturar y puede ser tan razonable.

¿El arte de las cuevas es un arte hecho por mujeres?

Una mujer con un niño en la mano, y otro recién parido es muy difícil que vaya a estar por ahí cazando porque era poner en riesgo a todos. Es más que plausible y razonable que en la zona de habitación de las cuevas, es decir, la que está orientada al sur, con el sol, calentitos y protegidos de los animales, carnívoros, etc., estuviesen más tiempo las mujeres que por ahí cazando. Los arqueólogos están desenterrando objetos que probablemente estuviese hecho en una parte apreciable por mujeres. Pero incluso la decoración, si están más tiempo en las cuevas, es más razonable pensar que fuera probablemente ellas también. En el arte mueble portable en ocasiones encontramos piezas de adorno con un tipo de registro simbólico.

¿Cuál es el origen que usted atribuye?

Este tipo de marcas son marcas de caza, y, por tanto, las hacen los chicos, ya que el que más caza, más liga, más se reproduce ... este pensamiento está bien en el siglo XX o a finales del XIX, pero ahora, el XXI, no tiene mucho sentido. Y otra parte, quienes lean la entrevista pensarán que somos blancos, europeos blancos y.... estamos muy equivocados.

Somos africanos y negros. Nuestra especie surge en África hace unos 200.000 años

¿Por qué?

Porque somos africanos y negros. Nuestra especie surge en África hace unos 200.000 años y surge con la capacidad de escribir porque los descendientes de los africanos, que nunca salieron, desarrollaron escritura. Los descendientes de los africanos, por ejemplo nosotros, que salimos hace 100.000 años, nuestros antepasados desarrollaron la escritura. Los descendientes de los que salieron, y los descendientes de los que nunca salieron, tenemos las mismas capacidades intelectuales. Nuestra especie llegó a Europa ya evolucionada, porque hoy hibridamos los que nos llamamos europeos, con los que nos llamamos asiáticos, con los que nos llamamos africanos o americanos, y somos la misma especie. Tú coges un niño o una niña africanos, asiáticos, americanos o bien de Oceanía, Australia... de cualquier sitio, los dejas disfrutar de un sistema educativo como el que tenemos en España, y pueden llegar, cualquiera de ellos o de ellas, a catedráticos de física teórica. Todos tienen las mismas capacidades.

Entonces, ¿dónde tenemos que buscar el origen de los registros simbólicos?

Hay que buscar en África. Y aquí surge el hueso ishango, una pieza de arte mueble que se encontró en las orillas del lago Edwards, en una comunidad los ishango, y que registraron mediante este tipo de anotaciones, de marcas, de muescas... algo que no tiene nada figurativo, son cantidades. Si se agrupan de una manera singular, nos permite ver un sistema de base 10. Incluso en un momento dado vemos las marcas que hay separadas, porque están agrupadas, y cada grupo está separado del otro por una zona en blanco y nos encontramos con 11, 13, 17 y 19 marcas. Esos son los números primos comprendidos entre el 10 y el 20, cómo una comunidad de pescadores que solo con marcas rayas va a tener el concepto de divisores propios, un algoritmo para división, no tiene sentido. O bien el hueso de Lebombo, una herramienta que tiene en torno a 30 marcas tantas como la duración de una lunación. Tenemos que mirar a África porque, al fin y al cabo, es nuestra especie y nos están explicando los antropólogos que se fue blanqueando cuando llegó a Europa, porque si no, no asimilamos la vitamina D. Aquellos que se fueron blanqueando de manera natural asimilaron mejor la vitamina D, y no se les rompieron los huesos, etc.

¿Y las marcas estas están hechas por hombres o por mujeres?

No lo podemos saber, nada lo podemos saber con exactitud, pero hay una realidad las mujeres recién paridas no podía ir a cazar y estaban más tiempo en las cuevas. Ni es verdad ni es mentira. Es simplemente otra mirada teniendo en cuenta las matemáticas.