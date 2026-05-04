El folclore centra la semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

El Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge el Festival Internacional de Indumentaria Tradicional que celebra su sexta edición con el título de Collectio Indufest. Además de las diferentes pasarelas, exposiciones, espectáculos y actividades didácticas, dos llamativas propuestas podrán disfrutarse en el liceo.

José Luis Gutiérrez ‘Guti’, Quico Cadaval y Celso Sanmartín se convierten en “Tres viejas en romería” el viernes 8 de mayo. Un espectáculo donde la materia de los relatos será la vida cotidiana, los trabajos, las labores, los enamoramientos, las tristezas, los dolores y las diversiones de sus cambiantes musas, “sus viejas”.

La función comenzará a las 21.00 horas y las entradas se pueden adquirir con un precio de 7 euros.

El domingo 10 el turno será para la formación Os do fondo da barra suba al escenario del liceo. Desde La Coruña, llega este grupo para presentar “Bânzô”, un trabajo de temas tradicionales y populares, cercano también a las nuevas corrientes, en el que se pueden escuchar canciones de taberna, mar y baile que forman parte del rico patrimonio inmaterial de Galicia.

El concierto está previsto para las 12.30 horas y las entradas tienen un precio de 12 euros.

Entradas

El público que quiera disfrutar de ambos espectáculos puede adquirir un bono especial que incluye las dos funciones por 15 euros.

Tanto las localidades como el bono están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y en la web del espacio cultural.