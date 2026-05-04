Clausura
Fernando Valera: “Zamora está llamada a crear oportunidades y a crear futuro” tras Las Edades del Hombre
El obispo de Zamora apela a "seguir trabajando juntos" para "imaginar nuevos proyectos"
El obispo de Zamora, Fernando Valera, señaló, en la clausura de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que con su cierre se recoge "el eco agradecido de algo maravilloso que ha ocurrido entre nosotros” y que empezó con el dolor en la Sierra de la Culebra.
El mitrado señaló, rodeado de representantes institucionales y eclesiales, de trabajadores de Las Edades del Hombre y de artistas, que nada hubiera sido posible “sin un modo concreto de trabajar, un modo que en la iglesia llamamos sinodal y en el que estamos empeñados porque este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos que nos hemos creído que caminando juntos alcanzaríamos la meta” y enumeró desde la Fundación de Las Edades del Hombre, las administraciones públicas que “desde el primer momento acogieron este proyecto” o la Fundación ZamorArte, “por su apuesta decidida por acercar la belleza del Evangelio a los más jóvenes a través de ese laboratorio EsperanZa”.
Futuro
Para Fernando Valera, la clausura de la muestra "más que cerrar supone abrir. Abrimos la posibilidad de seguir trabajando juntos, de imaginar nuevos proyectos, de creer que Zamora no está condenada a resistir, sino llamada a crear oportunidades y a crear futuro”.
Añadió que “esta tierra no es solo memoria, es promesa y es futuro. Zamora puede hacer cosas grandes. Las Edades del Hombre continúan su camino, pero los zamoranos merecen que entre todos intentemos poner en valor lo aprendido”.
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