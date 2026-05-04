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Exigen al PSOE "actitud combativa" para defender los servicios ferroviarios de Zamora

La formación Ahora Decide pone en una disyuntiva al diputado nacional y al senador socialsita: que defiendan los intereses de la provincia o se marchan a su casa

Estación de trenes de Zamora.

Estación de trenes de Zamora. / José Luis Fernández

Alberto Ferreras

Zamora

La formación Ahora Decide ha reaccionado a la última decisión de Renfe de que uno de sus servicios ferroviarios de la línea del AVE Madrid-Galicia pase de largo por Zamora a partir del 20 de mayo, tanto a la ida como a la vuelta. Frente a ello, el partido zamoranista ha exigido al PSOE de la provincia que muestre "una actitud combativa para defender los servicios ferroviarios" de la provincia.

Ahora Decide ha puesto al diputado nacional del PSOE de Zamora y máximo responsable del partido en la provincia, Antidio Fagúndez, y al senador y alcalde socialista de Puebla de Sanabria, José Fernández, en la disyuntiva de elegir entre tener que defender los intereses de la provincia o marcharse a su casa.

A juicio de Ahora Decide, el Gobierno de España está tomando a Zamora como una provincia "de tercera categoría" con sus decisiones sobre el AVE. Al respecto, ha recordado que eliminó "dos paradas vitales" para la conexión de Sanabria, La Carballeda y el Norte de Portugal con Zamora y con Madrid. Frente a ello, los socialistas zamoranos llevan meses anunciando "medidas compensatorias que no solo no se cumplen, sino que esconden otras medidas que solo significan recortes de más servicios para esta provincia".

Ha hecho alusión igualmente a los "continuos fallos en la puntualidad del servicio" que plantean graves problemas diarios a los usuarios zamoranos que trabajan en Madrid y a los cambios en los horarios que afectan a los zamoranos que trabajan como empleados públicos en Sanabria y ya no podrán utilizar el tren en sus desplazamientos.

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Ahora Decide ha lamentado que "las ofensas" no terminen ahí, porque a partir del 20 de mayo no solo habrá trenes que pasen de largo de la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria, sino que también lo harán de la de Zamora y frente a ello el PSOE provincial "no hace nada para presionar al Gobierno o al ministro de Transportes exigiendo que dejen de ningunear a esta provincia".

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