Espaldarazo al turismo extrahotelero en Zamora en el primer trimestre del año, con incrementos por encima del 20%

Las cifras del turismo extrahotelero del primer trimestre de este año deja buenos datos para la provincia de Zamora. A ello ha contribuido tanto la Semana Santa, que este año ha comenzado a finales de marzo y eso ha repercutido en el turismo rural; como la exposición de Las Edades del Hombre, que ha incrementado especialmente las pernoctaciones en apartamentos turísticos a lo largo del trimestre.

Los datos globales difundidos este lunes por el INE ponen de relieve que las pernoctaciones en apartamentos turísticos subieron casi el 28% entre enero y marzo de este año, en comparación con los mismos meses del año anterior. Ese incremento estuvo motivado fundamentalmente porque quienes se quedaron en este tipo de alojamientos lo hicieron más tiempo que en los viajeros de este sector turístico del año pasado.

De hecho, el número total de viajeros bajó este año un 7% en comparación con el primer trimestre de 2025, pero la estancia media pasó de una noche y media por viajero a algo más de dos noches y eso explica el aumento global de las pernoctaciones del 27,9%.

Además, a ese aumento contribuyeron especialmente los meses de enero y febrero y no tanto marzo como cabría esperar porque este año la Semana Santa ha caído unos días antes que el pasado año. En el conjunto del trimestre se contabilizaron 4.657 pernoctaciones, un millar más que en los tres primeros meses de 2025, pero la evolución por meses revela que en enero el aumento fue del 42%, en febrero del 41% y en marzo del 13,5%. El número total de viajeros, en cambio, aumentó un 5% en enero pero bajó en un porcentaje similar en febrero y el 14% en marzo, como consecuencia del mayor tiempo de estancia de cada uno de ellos. En total, en el primer trimestre se contabilizaron en la provincia 2.260 turistas que optaron por alojarse en apartamentos turísticos, 225 extranjeros y el resto españoles.

Empleo generado

Los datos de la Encuesta de Ocupación Extrahotelera del INE señalan además que en Zamora se contabilizan 157 apartamentos y pisos turísticos, con 588 plazas y 36 puestos de trabajo generados.

Por lo que respecta al turismo rural, los datos del trimestre subrayan que ese tipo de alojamientos experimentó en Zamora un crecimiento del 22% en el número de viajeros y del 15% en las pernoctaciones en comparación con entre enero y marzo de 2025. En total se contabilizaron 7.856 viajeros y 16.637 pernoctaciones, lo que supuesto un aumento de más de 1.400 en el número de viajeros y de más de 2.150 en el número global de pernoctaciones. Eso sí, la media de noches por viajero ha pasado de 2,25 a 2,12, según se desprende de los datos del INE.

En el análisis mes a mes, en enero los viajeros subieron el 80%, hasta los 2.191, pero las pernoctaciones cayeron el 2% hasta rebasar las cuatro mil, mientras que en febrero bajaron los viajeros un 0,6% y las pernoctaciones el 2,4%. Así las cosas, el gran despegue del turismo rural en Zamora se detectó en marzo, con un incremento del 15% en los turistas, hasta cerca de 3.500, y del 40% en las pernoctaciones, hasta sumar 8.157, lo que supone 2.350 más que en marzo del año pasado.