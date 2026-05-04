Las Edades del Hombre se despide de Zamora con casi 200.000 visitantes

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre ha cerrado sus puertas en Zamora con un registro de casi 200.000 visitas.

La muestra “EsperanZa” ha logrado 198.115 asistentes y ha sido una muestra que “pasará a la historia de las Edades del Hombre por su calidad y excelencia”, señaló el vicepresidente de la Fundación y obispo de Palencia, Mikel Garciandía, en la clausura de la exposición realizada en la Catedral ante la obra de Venancio Blanco, en un acto al que acudieron representantes de las instituciones implicadas, de la sociedad zamorana y varios artistas.

El obispo señaló que a lo largo de los últimos seis meses “hemos recibido en la iglesia de San Cipriano y en esta catedral a reyes, ministros, embajadores, artistas ilustres, a zamoranos, a castellanoleoneses y a personas llegadas de todos los puntos de España y de otros países”.

Valoración

La cifra de casi 200.000 personas lo califico de “un impacto” que “ha sido inconmensurable y no solo por la dimensión artística, por el relato desarrollado o el peso histórico, ni siquiera por el trasfondo catequético”, y ahondó en que “el gran legado de Las Edades del Hombre ha querido dejar en Zamora es el convencimiento de que el patrimonio religioso es identidad, es desarrollo, es futuro para el territorio”.

El vicepresidente de Las Edades del Hombre durante su intervención. / Alba Prieto / LZA

El portavoz de la Fundación de las Edades del Hombre, en su discurso, también aludió a los 5.413 escolares que han pasado por "Laboratorio EsperanZa", una de las grandes apuestas de la edición. "Asumimos que este es el camino, el de saber contar a los jóvenes lo que hacemos, lo que somos y lo que hemos recibido", sostuvo.

También nombró la encuesta realizada a los visitantes que han dado “la nota de 9,2 sobre 10 a la exposición, una calificación satisfactoria en la línea de la excelencia que persigue la Fundación y que además nos alienta en la ambición de perseguir la mejor”, y han destacado “la selección de obra realizada, la temática elegida para la edición y como tercer ítem el diseño y el montaje expositivo”.

Proyecto transversal

El prelado enumeró las actividades paralelas realizadas desde las conferencias, las catas y maridajes de la mano de la Ruta del Vino de Zamora, conciertos, visitas nocturnas y musicalizadas, a través del cupón de la ONCE o con 900 corredores, disfrutando de una salida única desde el atrio de la Catedral. “EsperanZa no ha sido una exposición, ha sido un proyecto transversal que ha propiciado el diálogo y el compromiso conjunto de instituciones, entidades, empresas, iglesia y sociedad. Gracias a todos ellos por sentir esta edición de las edades como suya y haber entendido esta labor como algo y para Zamora”, dijo.

El mitrado también recordó al sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras, fallecido el pasado mes de febrero, y fuertemente vinculado con Las Edades del Hombre: “EsperanZa será también la edición de su pérdida, la pérdida de un comisario, de un guionista, de un colaborador, de un amigo que añoramos y añoraremos con la confianza de que descansa en el Señor y espera en él”.