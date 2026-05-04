Descubre las especies que viven a orillas del río en esta exposición

La fauna más cercana, la que se puede observar junto a las orillas del río en la ciudad, es la protagonista de la última exposición de La Alhóndiga, titulada “Naturaleza en el Duero a su paso por Zamora”, una selección de imágenes realizadas por Ángel Lorenzo dentro del proyecto audiovisual de divulgación de la naturaleza “Naturalmente fotógrafo”, que ya fue presentado en formato de documental a finales del pasado año.

Exposición "Naturalmente fotógrafo", en La Alhóndiga / B. B.

Uno de sus capítulos, que se pueden ver a través de YouTube, en el canal Naturalmente Fotógrafo TV, está dedicado al Duero y de él sale esta selección de imágenes que el propio fotógrafo anima a imitar a todos los zamoranos. “Tenemos una maravilla natural a las puertas de casa”, aseguró.

“En una ciudad es relativamente más sencillo realizar este tipo de trabajo que en plena naturaleza abierta, pero, para hacerlas con relativa calidad y cercanía, es cierto que lleva su tiempo”, confesó Lorenzo.

Larga lista de especies

Ardeidas, garzas reales, martinetes, ratas de agua, buitres leonados, alimoches o cormoranes son algunas de las especies que se pueden ver en el Duero y en la propia exposición.

Exposición "Naturalmente fotógrafo", en La Alhóndiga. / B. B.

Su compañera Esther Mezquita, ambientóloga que también participa en este proyecto, añadió que en estas fechas de primavera es “el momento ideal para animarse a hacer este tipo de fotografías, porque el campo está espectacular y, además, existen aplicaciones muy útiles para poder identificar a las especies. Es todo un regalo para los sentidos y una manera perfecta de desconectar”.

Una riqueza cercana

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, destacó que se trata “de pequeños momentos e instantes” que se tomaron a lo largo del documental estrenado el pasado noviembre y que recogía la riqueza que tenemos tan cercana, en el río Duero. “No es necesario irse muy lejos para ver todo esto en directo”, señaló, destacando que esta exposición ayuda a “apreciar” la naturaleza más cercana en la ciudad.

Exposición "Naturalmente fotógrafo", en La Alhóndiga. / B. B.

“Se nota la pasión que han puesto en estas imágenes”, agradeció Cabezas, añadiendo que, junto con las fotografías, la muestra también contiene elementos que se utilizan para poder tomar esas imágenes “que requieren muchas horas y paciencia, aunque el resultado merece la pena”, destacó.

Horario de la exposición

La muestra podrá visitarse hasta el 18 de junio, en horario de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.30 horas por la tarde, en la sala de exposiciones de La Alhóndiga.