Formación
El Conservatorio Miguel Manzano lleva a cabo una jornada de puertas abiertas
El centro musical ofrecerá información sobre el plan de estudios y las especialidades instrumentales a los interesados
El Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora celebrará una jornada de puertas abiertas.
La actividad tendrá lugar el próximo martes, día 12 de mayo, a partir las 16.00 horas.
Las personas que estén interesadas en cursar estudios en el centro serán recibidas para aclarar cuestiones sobre el plan de clases y se presentarán las distintas especialidades e instrumentos que se imparten.
Desde el centro indican que, para más información, pueden consultarse los canales oficiales del conservatorio o contactar con la secretaría.
Matrícula
El centro musical, hasta el próximo 15 de mayo, tiene abierto el plazo de inscripción para el curso académico 2026-2027.
La oferta académica incluye enseñanzas elementales y profesionales de todos los instrumentos sinfónicos, así como piano y acordeón. También se imparten enseñanzas profesionales de canto, guitarra eléctrica y bajo eléctrico.
El centro ofrece una enseñanza individualizada y dispondrás de una hora semanal de instrumento. Pero también el alumno tocará con sus compañeros en las clases colectivas y en las grandes agrupaciones de orquesta y banda.
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