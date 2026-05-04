El Conservatorio Miguel Manzano lleva a cabo una jornada de puertas abiertas

El Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora celebrará una jornada de puertas abiertas.

La actividad tendrá lugar el próximo martes, día 12 de mayo, a partir las 16.00 horas.

Las personas que estén interesadas en cursar estudios en el centro serán recibidas para aclarar cuestiones sobre el plan de clases y se presentarán las distintas especialidades e instrumentos que se imparten.

Desde el centro indican que, para más información, pueden consultarse los canales oficiales del conservatorio o contactar con la secretaría.

Matrícula

El centro musical, hasta el próximo 15 de mayo, tiene abierto el plazo de inscripción para el curso académico 2026-2027.

La oferta académica incluye enseñanzas elementales y profesionales de todos los instrumentos sinfónicos, así como piano y acordeón. También se imparten enseñanzas profesionales de canto, guitarra eléctrica y bajo eléctrico.

El centro ofrece una enseñanza individualizada y dispondrás de una hora semanal de instrumento. Pero también el alumno tocará con sus compañeros en las clases colectivas y en las grandes agrupaciones de orquesta y banda.