Petición ciudadana
Campaña ciudadana para unos parques infantiles más saludables y sostenibles
Una petición zamorana en la plataforma Change.org aboga por eliminar de los parques infantiles materiales como el caucho o el césped artificial, argumentando con razones tanto científicas como económicas sobre los problemas medioambientales y de salud que pueden acarrear a los pequeños usuarios que los disfrutan cada día.
Una solución aparentemente "moderna" y "segura" con la que muchas familias no están tan de acuerdo. Desde la plataforma Change.org se ha iniciado una campaña por parte de una madre zamorana que, bajo el epígrafe "Más tierra, menos plásticos: parques saludables en Zamora", insta al Ayuntamiento a que en las renovaciones de los parques infantiles no se incluyan ni césped artificial ni pavimentos de caucho, sino que se regrese a la arena.
La razón está en evidencias científicas avaladas por diferentes estudios "que han demostrado que estos materiales pueden liberar sustancias potencialmente tóxicas, especialmente con el uso y la exposición al sol", argumenta.
Organismos como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas "ha alertado sobre la presencia de compuestos preocupantes en estos materiales", pone como ejemplo.
Liberación de microplásticos
Y es que, con el paso del tiempo, tanto el césped artificial como los pavimentos de caucho "se degradan por el uso, la radiación solar y los cambios de temperatura, fragmentándose en partículas cada vez más pequeñas. Este proceso da lugar a la liberación de microplásticos, que contribuyen a la contaminación ambiental y aumenta la exposición de la población", detalla.
Evitar estos materiales ayudaría también a promover la salud entre los más pequeños. "La ciencia ha demostrado que el contacto directo con la naturaleza tiene efectos muy positivos en el sistema inmunitario infantil, contribuyendo a prevenir alergias, enfermedades inflamatorias y autoinmunes", enumera.
Mucho más ecológico y económico
También en el aspecto puramente económico, el caucho y el césped artificial tiene un deterioro rápido, requiriendo frecuentes arreglos. "Por el contrario, los suelos naturales tienen un mantenimiento más sencillo, económico y sostenible", compara.
De ahí que se defiendan los parques "con suelos de tierra apisonada, arena o materiales naturales, como ya existen en algunos espacios de la ciudad", reconoce.
Con todos estos argumentos, solicita al Ayuntamiento de Zamora priorizar soluciones basadas en materiales naturales e integrar a los parques en la estrategia de renaturalización urbana. "Queremos una ciudad más saludable, más sostenible y más coherente con la evidencia científica", finaliza.
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