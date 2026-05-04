Bomberos del Consorcio Provincial de Zamora mejoran su preparación en accidentes con personas atrapadas

Maniobras de estabilización de vehículos, técnicas de abordaje y procedimientos de excarcelación, son algunas de las técnicas en las que han trabajado los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora. Nuevas jornadas de formación práctica que han incidido en la intervención en accidentes de tráfico con personas atrapadas y en las que han participado efectivos de los parques de Tierras de Aliste, Bermillo de Sayago, Rionegro del Puente y Zamora.

Siguiendo fichas de trabajo previamente elaboradas con el objetivo de unificar criterios de actuación y perfeccionar las técnicas de intervención, las actividades han sido posibles gracias a la colaboración de la empresa Reciclados Reinza S.L. y del Parque de Maquinaria de la propia Diputación de Zamora, "cuya aportación ha resultado fundamental para la realización de los ejercicios", exponen desde la institución.

Los bomberos de los parques comarcales de Zamora refuerzan su formación en excarcelación y salvamento. / Cedida / LZA

Sesiones didácticas especializadas, realizadas por los distintos turnos de trabajo, que se enmarcan en el plan de formación interno del Consorcio Provincial en su "apuesta constante por la mejora continua de la preparación de sus efectivos".

Los bomberos de los parques comarcales de Zamora refuerzan su formación en excarcelación y salvamento. / Cedida / LZA

"El objetivo es ofrecer un servicio cada vez más eficaz a la ciudadanía, al tiempo que se incrementa la seguridad de los propios intervinientes en situaciones de especial complejidad", indican desde la Diputación de Zamora.