El atropello de un ciclista a un peatón deja a ambos heridos en Zamora

El atropello de un ciclista a un peatón ha dejado a ambos heridos este lunes por la mañana en el barrio zamorano de Las Viñas.

El accidente ha tenido lugar sobre las diez y media de la mañana en la calle Miguel de Unamuno de Zamora. En concreto, ha sido a las 10.27 horas cuando el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro y se indicaba que en el atropello de una bici a un peatón habían resultado heridos tanto el ciclista como el viandante.

El 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso, para que acudieran al lugar, tanto a la Policía Municipal de Zamora como a la Policía Nacional y al Sacyl para que movilizara personal sanitario para atender a los heridos, según ha informado el 1-1-2.