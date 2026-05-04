Ninguno de los 700 primeros MIR elige Zamora como destino para su formación de médico especialista

Ninguno de los 700 primeros médicos que aprobaron el examen de Médico Interno Residente se ha fijado en Zamora como lugar para realizar su formación. La primera jornada de elección de plaza de los nuevos residentes ha dejado desiertas los 26 puestos formativos de especialidad médica ofertados en esta provincia. La misma suerte que Zamora en este primer día de elección han corrido los complejos hospitalarios de otras cuatro provincias de Castilla y León, ya que los primeros MIR únicamente han ocupado vacantes en Salamanca, Burgos, León y Valladolid.

A nivel nacional, la especialidad más demandada, la primera que ha agotado todas las plazas disponibles, es la de Alergología y Venereología. La última de las vacantes de esa especialidad, la del Hospital Universitario de Canarias, se adjudicó al MIR que quedó en el examen en la posición número 486.

Igualmente, otras de las especialidades más demandadas han sido las de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y la de Cardiología.

En Zamora, en cambio, la mayor parte de las plazas que se ofertan son de las consideradas menos atractivas para los aspirantes, que siempre suelen dejar para el final la elección de las de Medicina Familiar y Comunitaria. De hecho, de los 26 puestos de formación para Médicos Internos Residentes que se ofrecen en el complejo asistencial de Zamora, 14 son de esa especialidad.

Medición de la tensión arterial en una consulta médica. / E. P. (Archivo)

Tampoco ha elegido nadie en el primer día del proceso selectivo ninguna de las dos plazas MIR de Medicina Interna ofertadas en Zamora ni de las dos de Psiquiatría. La oferta de vacantes en Zamora se completa con una plaza de las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Medicina Preventiva y Salud Pública y la especialidad de Obstetricia y Ginecología.

El proceso de adjudicación de las plazas ofertadas continuará a lo largo de todo el mes y está previsto que esta primera semana se elijan las 3.500 primeras plazas de los más de 15.000 MIR que han aprobado el examen de este año.

Enfermería y Psicología

En Enfermería, las seis plazas disponibles en Zamora de EIR (Enfermero Interna Residente) se han cubierto todas, como ha ocurrido también con las tres plazas PIR ofertadas en la provincia de formación especializada de Psicología. Las plazas de Psicología eran todas de la especialidad de Psicología Clínica para la unidad de Salud Mental del complejo asistencial de Zamora, mientras que las de Enfermería eran cuatro de Enfermería de Salud Mental y dos de Enfermería Familiar y Comunitaria. Las plazas de PIR de Zamora se adjudicaron todas ellas el pasado 23 de abril mientras que las de EIR se cubrieron la primera de las de Salud Mental el pasado 24 de abril, las de Enfermería Familiar y Comunitaria el día 27 y las tres restantes de Salud Mental, una el día 29 y las otras dos el último día de elección, el pasado jueves día 30 de abril.