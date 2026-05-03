Vuelve la lluvia a Zamora en el mes de las comuniones por excelencia

De un abril casi veraniego a un mayo pasado por agua. El mes de las comuniones por excelencia se inaugura en Zamora con lluvias, tormentas y cielos nubosos para "desgracia" de los padres y madres con niños que reciben este año el sacramento. Después de un mes de marzo y abril marcado por el buen tiempo, el solazo y las temperaturas casi, casi veraniegas, arranca el mes con las precipitaciones sobrevolando el mapa meteorológico un día tras otro.

Inestabilidad, lluvias y ambiente fresco son las notas predominantes, al menos, durante la primera mitad del mes de mayo ya que durante la segunda aún no hay datos que se puedan considerar fiables.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El contraste será evidente desde los primeros días. El domingo 3 todavía mantendrá cierta estabilidad, con intervalos de nubes y claros y temperaturas suaves, aunque ya con algo de riesgo de precipitaciones. El lunes 4 llegará con un aumento de la nubosidad y posibilidad de chubascos, especialmente en las horas centrales del día, en una jornada más fresca que las vividas en abril.

El cambio más marcado se producirá el martes 5, cuando las tormentas ganarán protagonismo. Se esperan precipitaciones intensas, sobre todo durante la tarde, con una probabilidad muy elevada.

El miércoles 6 dará una ligera tregua, con cielos más abiertos y menor riesgo de lluvia, aunque sin recuperar el calor de días anteriores.

Fin de semana pasado por agua: lluvias generalizadas

A partir de ahí, la inestabilidad volverá a imponerse. El jueves 7 regresarán los chubascos, mientras que el viernes 8 y el sábado 9 se perfilan como jornadas claramente pasadas por agua, con lluvias generalizadas y persistentes.