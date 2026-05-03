Teresa Peral desglosa la Seguridad Social y su importancia

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regresa este jueves, en su horario habitual (20.00 horas) para tratar en el paraninfo del Colegio Universitario un tema como el de la Seguridad Social en España, del que hablará la directora provincial del INSS y la Tesorería de la Seguridad Social, Teresa Peral. Se trata de una conferenciante habitual en cada curso del foro del periódico que trata temas relacionados con su trabajo y que interesan de manera especial a la ciudadanía.

Bajo el título "La Seguridad Social en España. Un modelo de protección social", Peral se adentrará en este modelo, gestionado por el Estado, cuyo objetivo es garantizar la asistencia médica y la seguridad en el ingreso ante contingencias como la vejez, el desempleo, la enfermedad o la maternidad, entre otras.

La Seguridad Social actúa como un sistema de solidaridad que cubre riesgos individuales y asegura la subsistencia ante situaciones de necesidad. Y todo eso se consigue a través de la financiación de prestaciones tanto contributivas como no contributivas.

Teresa Peral acercará conceptos con los que ella trabaja en su día a día de una forma didáctica, como tiene acostumbrado al público del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en cada una de sus anteriores intervenciones. Esas tablas para trasladar de una manera clara y comprensiva a los asistentes diferentes temas vinculados a su profesión se las da una formación muy cualificada y una amplia experiencia laboral, lo que le hace conocer sin fisuras tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como su Tesorería.

Técnica superior de la Seguridad Social, es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y con estudios en Ciencias Políticas por la UNED. Con una gran experiencia, conoce bien la administración, tras haber ocupado el puesto de letrada en la Gerencia de Salud en la Junta de Castilla y León hasta su nombramiento actual y, con anterioridad, también fue letrada del Consejo Consultivo.