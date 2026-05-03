Enygma, segundo cabeza de cartel del Emotion Festival

Enygma es el segundo cabeza de cartel del Emotion Festival que tendrá lugar el 29 de mayo en el recinto de Ifeza.

Conocido como "el misterioso DJ que revoluciona la música urbana", Enygma se ha convertido en una de las figuras más llamativas del panorama actual gracias a su identidad enigmática y su potente presencia en cabina. Especializado en reggaetón y música urbana, destaca por su capacidad para mezclar géneros como el dembow, trap o techno, creando sesiones dinámicas y adaptadas a todo tipo de público, explican desde el festival.

Su crecimiento no solo se ha dado en los escenarios, sino también en el entorno digital, donde acumula más de 340.000 seguidores en TikTok y supera los 8 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como un auténtico fenómeno entre el público joven.

A lo largo de su trayectoria, Enygma ha actuado en festivales de gran relevancia como Zevra Festival o Medusa Festival, además de pasar por algunas de las salas más reconocidas del país como Pelícano, Mae West, Mandala u Odiseo. Su proyección internacional también continúa en aumento, con actuaciones en ciudades como Frankfurt.

Cartel promocional. / Cedida

Artistas de la música urbana

Con esta incorporación, el Emotion Festival refuerza su "apuesta por ofrecer un cartel potente y actual, combinando artistas consolidados con nuevas figuras en auge dentro de la música urbana", precisan.

Según aseguran los propios organizadores, el festival sigue avanzando en la presentación de su line up y" no va a defraudar".

Entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial (vivaticket.com) en una horquilla de precios que oscila entre los 5,50 y los 39,00 euros, si se opta por el abono vip.