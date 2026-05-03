Un libro apuntala la petición del Museo de Lobo en el Castillo de Zamora

Un libro que recopila artículos de opinión publicados en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA por distintos expertos provinciales y nacionales que se posicionaron a favor del proyecto del centro de arte Baltasar Lobo en el Castillo verá la luz en los próximos días.

La publicación, que apuntala la reivindicación del proyecto de Rafael Moneo para el Castillo en vez del museo previsto en el Ayuntamiento Viejo de la plaza Mayor, está impulsada por la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo.

El libro se presentará el próximo 18 de mayo, lunes, en Biblioteca Pública de Zamora, a las 19.00 horas, coincidiendo con la celebración en la jornada previa del Día Internacional de los Museos. Entre los autores de los textos figuran el reciente Premio Castilla y León de las Letras, Tomás Sánchez Santiago. Igualmente se encuentra el escritor Gustavo Martín Garzo.

Hay también entre los cerca de dieciséis autores de los que se han recopilado textos gestores culturales vinculados a instituciones de prestigio como una responsable del Museo del Prado, según ha avanzado el integrante de la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, Antonio Gallego.

De forma paralela, para conmemorar el Día de los Museos, la asociación ha invitado a participar en las visitas guiadas por la ruta de Espacios Lobo ofrecidas por Chiara Sportoletti que se desarrollarán el día 19 de este mes, a las once de la mañana y las cinco de la tarde, partiendo de la plaza de la Catedral la primera y de la de Santa Lucía la vespertina. Es necesario inscripción previa.