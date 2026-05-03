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La jerga de los jóvenes en Zamora: palabras de moda con un toque local: "Bro... eres un cuzo, literal"

Los adolescentes zamoranos combinan expresiones propias de las redes sociales y canciones con palabras más tradicionales del habla castellana, donde el "majo" o el "cuzo" no suelen faltar

Un grupo de adolescentes pasea por la calle.

Un grupo de adolescentes pasea por la calle. / Elisenda Pons

Abril Oliva

El lenguaje evoluciona constantemente y los jóvenes son, una vez más, quienes marcan el ritmo de ese cambio. A través de redes sociales, música y nuevas formas de comunicación, han creado una jerga propia que combina palabras en inglés, expresiones reinventadas y giros que, en muchos casos, desconciertan a generaciones anteriores.

Lejos de ser una moda pasajera, esta forma de hablar refleja cómo cambian las relaciones, la cultura y la manera de expresarse. Entender la jerga juvenil no es solo cuestión de vocabulario, sino de comprender una nueva forma de ver y contar el mundo.

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Agencia ATLAS

La forma de hablar de los jóvenes cambia rápido y está muy influida por redes sociales, música urbana y plataformas como TikTok. Se caracteriza por abreviaciones, anglicismos y expresiones muy informales. Aquí van algunas:

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Palabras y expresiones comunes

  • “Bro” / “Hermano” → amigo

“Bro, vamos luego”

  • “Literal” → para enfatizar

“Estoy muerto, literal”

  • “Random” → algo raro o inesperado

“Eso ha sido muy random”

  • “Crush” → persona que te gusta

“Ese es mi crush”

  • “Shippear” → querer que dos personas estén juntas

“Los shippeo mucho”

  • “Mood” → estado de ánimo

“Ese soy yo, mood total”

  • “Full” → mucho / totalmente

“Estoy full cansado”

  • “God” / “Dios” → algo muy bueno

“Ese plan es god”

  • “NPC” → persona que parece automática o sin personalidad

“Va como un NPC”

  • “Basado” → alguien que dice algo con seguridad

“Ha estado basado”

  • “Me renta” → me conviene
  • “Se viene” → algo que va a pasar, gramaticalmente incorrecto a todas luces
  • “Estoy living” → me encanta / lo disfruto
  • “No puedo más” → algo muy gracioso o impactante
  • “De chill” → tranquilo

En Zamora, como en muchas ciudades, los jóvenes combinan expresiones propias de internet y redes sociales con palabras más tradicionales del habla castellana. El resultado es una mezcla muy característica, donde el "majo" o el "cuzo" siguen presentes así como otros términos conocidos solo en la provincia, tales como mamola, resbalina o campeche.

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