La jerga de los jóvenes en Zamora: palabras de moda con un toque local: "Bro... eres un cuzo, literal"

El lenguaje evoluciona constantemente y los jóvenes son, una vez más, quienes marcan el ritmo de ese cambio. A través de redes sociales, música y nuevas formas de comunicación, han creado una jerga propia que combina palabras en inglés, expresiones reinventadas y giros que, en muchos casos, desconciertan a generaciones anteriores.

Lejos de ser una moda pasajera, esta forma de hablar refleja cómo cambian las relaciones, la cultura y la manera de expresarse. Entender la jerga juvenil no es solo cuestión de vocabulario, sino de comprender una nueva forma de ver y contar el mundo.

Agencia ATLAS

La forma de hablar de los jóvenes cambia rápido y está muy influida por redes sociales, música urbana y plataformas como TikTok. Se caracteriza por abreviaciones, anglicismos y expresiones muy informales. Aquí van algunas:

Palabras y expresiones comunes “Bro” / “Hermano” → amigo “Bro, vamos luego” “Literal” → para enfatizar “Estoy muerto, literal” “Random” → algo raro o inesperado “Eso ha sido muy random” “Crush” → persona que te gusta “Ese es mi crush” “Shippear” → querer que dos personas estén juntas “Los shippeo mucho” “Mood” → estado de ánimo “Ese soy yo, mood total” “Full” → mucho / totalmente “Estoy full cansado” “God” / “Dios” → algo muy bueno “Ese plan es god” “NPC” → persona que parece automática o sin personalidad “Va como un NPC” “Basado” → alguien que dice algo con seguridad “Ha estado basado” “Me renta” → me conviene

→ me conviene “Se viene” → algo que va a pasar, gramaticalmente incorrecto a todas luces

→ algo que va a pasar, gramaticalmente incorrecto a todas luces “Estoy living” → me encanta / lo disfruto

→ me encanta / lo disfruto “No puedo más” → algo muy gracioso o impactante

→ algo muy gracioso o impactante “De chill” → tranquilo

En Zamora, como en muchas ciudades, los jóvenes combinan expresiones propias de internet y redes sociales con palabras más tradicionales del habla castellana. El resultado es una mezcla muy característica, donde el "majo" o el "cuzo" siguen presentes así como otros términos conocidos solo en la provincia, tales como mamola, resbalina o campeche.