La jerga de los jóvenes en Zamora: palabras de moda con un toque local: "Bro... eres un cuzo, literal"
Los adolescentes zamoranos combinan expresiones propias de las redes sociales y canciones con palabras más tradicionales del habla castellana, donde el "majo" o el "cuzo" no suelen faltar
El lenguaje evoluciona constantemente y los jóvenes son, una vez más, quienes marcan el ritmo de ese cambio. A través de redes sociales, música y nuevas formas de comunicación, han creado una jerga propia que combina palabras en inglés, expresiones reinventadas y giros que, en muchos casos, desconciertan a generaciones anteriores.
Lejos de ser una moda pasajera, esta forma de hablar refleja cómo cambian las relaciones, la cultura y la manera de expresarse. Entender la jerga juvenil no es solo cuestión de vocabulario, sino de comprender una nueva forma de ver y contar el mundo.
La forma de hablar de los jóvenes cambia rápido y está muy influida por redes sociales, música urbana y plataformas como TikTok. Se caracteriza por abreviaciones, anglicismos y expresiones muy informales. Aquí van algunas:
Palabras y expresiones comunes
- “Bro” / “Hermano” → amigo
“Bro, vamos luego”
- “Literal” → para enfatizar
“Estoy muerto, literal”
- “Random” → algo raro o inesperado
“Eso ha sido muy random”
- “Crush” → persona que te gusta
“Ese es mi crush”
- “Shippear” → querer que dos personas estén juntas
“Los shippeo mucho”
- “Mood” → estado de ánimo
“Ese soy yo, mood total”
- “Full” → mucho / totalmente
“Estoy full cansado”
- “God” / “Dios” → algo muy bueno
“Ese plan es god”
- “NPC” → persona que parece automática o sin personalidad
“Va como un NPC”
- “Basado” → alguien que dice algo con seguridad
“Ha estado basado”
- “Me renta” → me conviene
- “Se viene” → algo que va a pasar, gramaticalmente incorrecto a todas luces
- “Estoy living” → me encanta / lo disfruto
- “No puedo más” → algo muy gracioso o impactante
- “De chill” → tranquilo
En Zamora, como en muchas ciudades, los jóvenes combinan expresiones propias de internet y redes sociales con palabras más tradicionales del habla castellana. El resultado es una mezcla muy característica, donde el "majo" o el "cuzo" siguen presentes así como otros términos conocidos solo en la provincia, tales como mamola, resbalina o campeche.
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