Un furgón se lleva por delante una valla protectora en la avenida de Requejo: "Si no es por la valla nos lleva puestos"

Las obras de humanización de Zamora han remozado la ciudad, aumentando el número de glorietas en las travesías, ampliando las aceras y los carriles destinados a la circulación de bicicletas, pero algunos tramos no terminan de convencer del todo a los zamoranos.

Uno de los puntos más sensibles es la confluencia de las calles Argentina y Arapiles en la rotonda de la avenida de Requejo, que por su estrechez da muchos quebraderos de cabeza a los conductores de autobús y furgonetas de reparto.

Hoy casi se masca la tragedia en las inmediaciones de esta glorieta cuando el conductor de un furgón chocó contra la valla protectora instalada en la acera, justo en el lugar donde hay varios bancos públicos. Dos personas descansaban pacíficamente cuando un furgón chocó apenas a unos centímetros de ellos: "Si no es por la valla, nos lleva usted puestos", ha escrito un zamorano en Facebook, dirigiéndose al conductor del vehículo.

"Entiendo que su trabajo requiere cierta rapidez, pero se necesita disminuir la velocidad en las rotondas", advierte este zamorano, que además ha lamentado la prisa del conductor, que ni siquiera paró para interesarse por ellos. "Por cierto, puede pasar a recoger partes de su furgón, que allí quedaron", concluye el comunicado en Facebook.

Otros usuarios de esta red social han recalcado la dificultad que entraña ese tramo de la avenida de Requejo para algunos conductores: "En La Cortina, a los pocos días de inaugurar la rotonda, un bus se comió la valla, y a varias ambulancias las he visto tirar en línea recta", asegura.

Por su parte, este usuario lamenta la velocidad con la que algunos conductores afrontan las nuevas glorietas: "La primera función de las rotondas es que los amigos de la Fórmula 1 conduzcan como personas civilizadas y no como cabras por el monte", ha criticado.