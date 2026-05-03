Epígrafe
Las Edades del Hombre.. hasta la bandera. Su conclusión atrae a miles de visitantes, provocando largas esperas y la ocupación de alojamientos en Zamora
Miles de personas han aprovechado el último fin de semana de apertura Las Edades del Hombre para visitarla. Cientos de turistas, entre ellos seguidores de la Ponferradina, y muchísimos zamoranos, sin duda animados por la gratuidad de la entrada, aprovecharon el sábado para acercarse a "EsperanZa" descubrir los tesoros que albergan las sedes.
Miles de personas han visitado la muestra de Las Edades del Hombre en su último fin de semana de apertura.
La llegada de público ha sido constante desde la apertura de las sedes de "EsperanZa" y el gran interés de los zamoranos provocó momentos de largas colas, hasta la mitad de la plaza de la Catedral, a lo largo del sábado.
Más de 20 minutos tuvo que aguardar para acceder al primer templo diocesano una familia salmantina, aunque el padre es zamorano, asidua a las muestras de Las Edades. "Ya estuvimos en RemembranZa y no queríamos dejar pasar la oportunidad de verla" atestiguaba la madre. Mientras tanto, un trabajador de Las Edades preguntaba si había alguien con reserva online, motivo que algunos visitantes argumentaban para justificar las esperas.
Alojamiento fuera de la capital por falta de habitaciones
Algo más de suerte tuvo otra familia integrada por desplazados desde Castro Urdiales, en Cantabria, y de la provincia de Salamanca. Acudieron a primera hora de la mañana, accedieron sin esperar y dentro de la muestra no tuvieron problemas para observar las piezas.
"Hemos estado bastante cómodos a lo largo del recorrido" aporta Miguel Torío. Como un punto a favor de "EsperanZa" este turista describe que "junto a los clásicos de estas muestras, asoman nombres como el pequeño Picasso, los Goyas o un Velázquez temprano, pinceladas de artistas señeros lo que da un mayor realce".
La familia es habitual a las muestras impulsadas por la Fundación de Las Edades del Hombre y sus integrantes han podido acudir gracias a que se amplió. "Hemos tenido que alojarnos en Salamanca y tenemos de casualidad un sitio para comer porque está todo ocupado desde hace un mes" remarca Carmen Diego en el patio de la seo. "Ha sido un acierto prolongarlo después de la Semana Santa porque hay muchos visitantes y me ha gustado mucho, aunque quizá muy concentradas las obras en la parte final de la Catedral" aporta.
Zamoranos, gratis
Isabel Gato es una zamorana que volvía el sábado a Las Edades. La víspera descubrió parte de la Catedral y aprovechó que el fin de semana es gratis para los nacidos o empadronados en Zamora para completar la visita a esta sede. "En mi opinión es una muestra para visitarla con mucho tiempo", certifica al concluir el recorrido. "La he disfrutado mucho", confiesa al tiempo que destaca que entre las más de 80 creaciones exhibidas "las piezas de Berruguete, Goya y El Greco, que aunque es muy típico, son obras muy interesantes".
La zamorana María Antonia Nogueira tenía previsto acudir a Las Edades en una visita de grupo la semana pasada, pero, finalmente, le fue imposible y optó por hacerlo antes de que cerrara con su hermana y su sobrina.
"Tenía previsto pagar y ha sido una sorpresa que entremos los zamoranos gratis" explica. De todo lo visto se queda con "la zona de los Yacentes", y le habría gustado que "hubiera alguna imagen más de la Diócesis de Zamora para que la conocieran los turistas".
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