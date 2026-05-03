La Dirección Provincial de Educación organiza "Otras formas de leer" con dos reconocidos autores

Semana dedicada a la exaltación de la lectura es lo que pretende la tercera edición de "Otras formas de leer", unas jornadas organizadas por la Dirección Provincial de Educación que traerán a la ciudad a los escritores Germán Delibes y José Antonio Lucero. Ambos encuentros con los autores no se circunscriben exclusivamente a la comunidad educativa, sino que están abiertos a todos los zamoranos interesados, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera de estas citas será este lunes, a partir de las 18.30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado, con Germán Delibes hablando de "El abuelo Delibes". Maestro de Primaria, colabora habitualmente con la fundación de su abuelo y participa en el programa "El otro Delibes", acercando a los estudiantes la figura más humana y familiar del escritor vallisoletano. Con su libro "El abuelo Delibes", ofrece una mirada íntima, cercana y emotiva como nieto, reuniendo anécdotas, fotografías, cartas y recuerdos de muestran su faceta más personal y hogareña.

"En el marco de estas jornadas, su presencia resulta especialmente valiosa, porque encarna, precisamente, otra vía de lectura: la lectura biográfica, emocional y heredada, en la que se interpretan las vidas y los gestos tanto como las palabras", apuntan desde la organización.

El jueves, 7 de mayo, será el turno de José Antonio Lucero, a las 18.30 horas en el salón de actos del Campus Viriato, con la charla titulada "Cuando educar y leer cambia vidas". Profesor de Geografía e Historia y de Lengua y Literatura, además de escritor y divulgador, es el creador del reconocido canal de YouTube "La cuna de Halicarnaso", dedicado a la divulgación histórica y educativa.

La participación de Lucero en estas jornadas "aporta una mirada esencial para comprender la lectura como un proceso vivo que va más allá del texto escrito, una forma de leer el pasado para entender el presente", aseguran.