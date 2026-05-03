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La Diócesis de Zamora, representada a través de 25 personas en la Asamblea de Iglesia en Castilla

El encuentro, desarrollado en Ávila, ha concluido con siete propuestas como “pistas para el camino” y abre ahora una nueva etapa para concretarlas en cada diócesis

Representantes de la Diócesis de Zamora.

Representantes de la Diócesis de Zamora. / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Diócesis de Zamora ha participado con 25 representantes en la Asamblea de la Iglesia en Castilla, celebrada en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo, un encuentro que ha reunido a más de 300 delegados de nueve diócesis y que ha supuesto un punto de inflexión en la aplicación del Sínodo en España.

Los 300 delegados de las nueve diócesis, en pequeños grupos de trabajo, han elegido un total de siete propuestas que se ofrecen como pistas para el camino que emprende Iglesia en Castilla y que se concretarán atendiendo a las realidades particulares en cada diócesis.

La Asamblea busca establecer una serie de prioridades en los tres grandes bloques temáticos del ‘Documento 0’ en el que se han centrado los trabajos: conversión pastoral y fortalecimiento del encuentro con Jesucristo; renovación del estilo pastoral para ser una Iglesia más cercana, misionera y corresponsable; y reforma de las estructuras evangelizadoras, con especial atención a la parroquia y al entorno digital.

Propuestas

Las propuestas elegidas por los delegados corresponden para el primero de los bloques: impulsar la creación de pequeños grupos de vida, a través de una campaña diocesana y de la preparación de personas que puedan ser acompañantes en sus inicios; y formar a los agentes pastorales en dinámicas para trabajar y programar en equipo (en las unidades pastorales, sacerdotes, seminaristas, laicos y consagrados…) para que planifiquen y desarrollen conjuntamente la acción pastoral superando el clericalismo, indican.

En el segundo de los bloques, figuran reforzar la dimensión social de la evangelización a través de iniciativas de caridad, justicia y compromiso social que hagan visible el Evangelio en la vida cotidiana; y promover el discernimiento y acompañamiento de los carismas de cada bautizado para que le ayude a descubrir sus dones y su lugar en la misión de la Iglesia.

Y para el tercero, al haberse producido un empate entre las segundas mociones más votadas, la Secretaría de la Asamblea ha aceptado incorporar tres propuestas y no dos, que son: apostar decididamente por la catequesis familiar y de adultos en la diócesis; replantear las unidades pastorales, formando las que pueden serlo realmente y aplicando criterios geográficos, históricos y religiosos propuestos desde el arciprestazgo, dotándolas de medios materiales y humanos; y formar equipos misioneros interparroquiales en los arciprestazgos, que propicien el primer anuncio y una formación continuada, creando además un fondo común de recursos y buenas prácticas al servicio de todas las comunidades.

Noticias relacionadas y más

Bajo el lema “Renovados para la misión”, la Asamblea ha culminado con la presentación de la ponencia final y la celebración de la Misa de envío en la catedral abulense, presidida por Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. El encuentro se ha desarrollado en un clima de oración, comunión y fraternidad, con una participación mayoritaria de laicos junto a sacerdotes, religiosos y otros miembros del pueblo de Dios.

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