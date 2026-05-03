El CSIF denuncia la brecha salarial docente en Castilla y León y pide una negociación prioritaria

Tener unos sueldos similares a los que disfrutan compañeros de otras comunidades autónomas se convirtió en la principal reivindicación de los profesores en la reunión autonómica de delegados de Educación organizada por el CSIF, en la que se analizó la situación actual del sistema educativo en Castilla y León. La equiparación salarial está en lo alto de la lista de peticiones a la Junta y es que, según los datos del Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025, elaborado por el sindicato, "un maestro con quince años de experiencia percibe en Castilla y León 2.664 euros brutos mensuales, 124 menos que la media nacional y 649 euros menos que en la comunidad con mayor retribución. En el caso de profesores de Secundaria, la retribución en Castilla y León se sitúa en 2.991 euros mensuales brutos, 148 por debajo de la media nacional y 646 euros por debajo del máximo autonómico", pusieron sobre la mesa.

Para el CSIF, esta brecha salarial "es incompatible con e reconocimiento que merece el profesorado en Castilla y León y con la necesidad de atraer y retener talento docente, especialmente en una comunidad extensa, envejecida, ruralizada y con importantes dificultades de cobertura de puestos en determinadas especialidades y zonas", describió el sindicato. "La equiparación retributiva debe ser, por tanto, una prioridad de negociación con el próximo Ejecutivo autonómico", anunció.

Además del aumento de los salarios, el CSIF pide a la Junta abrir una nueva etapa de "planificación educativa" que incluya otros aspectos como el cumplimiento del acuerdo que se alcanzó el pasado septiembre "para que se quede en una mera declaración de intenciones y se materialicen de forma efectiva, especialmente aquellas medidas que ya deben proyectarse sobre el curso 2026-2027".

El sindicato educativo no solo lanzó propuestas para mejorar su situación laboral, sino que también puso el acento en la necesidad de reforzar "de manera inmediata" la atención a la diversidad, reclamando dotación suficiente de maestros especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, así como una planificación "realista" de recursos para atender a este alumnado.