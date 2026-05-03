El Ayuntamiento de Zamora notifica multas de tráfico y de la ORA a través del tablón de anuncios a más de 450 conductores, comprueba si eres uno de ellos

El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Concejalía de Protección Ciudadana, ha publicado esta semana una remesa de edictos mediante los cuales inicia el procedimiento de notificación a través del tablón de anuncios municipal y el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de más de 450 multas, la mayor parte de ellas por infracciones en la zona de la ORA (Ordenanza de Regulación del Aparcamiento), la denominada popularmente como "zona azul", aunque en algún caso también por otras sanciones de aparcamiento, infracciones del reglamento de circulación o de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entre ese tipo de infracciones pueden figuran vehículos pillados por el radar, en controles de alcoholemia, por hablar por teléfono al conducir o por saltarse alguna señal de tráfico.

Las multas, cuyo importe conjunto asciende a casi 40.000 euros y que en once casos conllevan también detracción de puntos, se refieren a infracciones denunciadas entre mediados de junio de 2023, la multa más atrasada, correspondiente a un vehículo cuyo propietario está empadronado en Villaralbo, y el 7 de marzo de este año 2026, impuesta al vehículo de un conductor zamorano por no abonar la ORA.

En total son 452 los expedientes sancionadores, en los que se especifica la matrícula del vehículo de cada uno de ellos, la cuantía de la sanción impuesta, el artículo infringido y la fecha de la infracción, el número de expediente y el número identificativo del propietario del vehículo. Con esos datos públicos que figuran en los edictos publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora, este diario ha diseñado una aplicación que permite consultar por matrícula del coche, para saber si es uno de los sancionados.

Buscador de matrículas multadas Buscador de matrículas multadas Consulta si una matrícula figura en el listado unificado de multas. Buscar Limpiar El buscador ignora guiones, espacios y mayúsculas/minúsculas. Base cargada: 452 sanciones. Introduce una matrícula para buscar.

En todos los casos se trata de multas que inicialmente se han intentado notificar en el domicilio que figura como el del propietario del vehículo y, al no conseguirlo, se ha recurrido a efectuar la notificación mediante el tablón de anuncios municipal y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

En total, las multas suman un importe exacto de 38.940 euros y de las 452 hay 307 que corresponden a multas de la ORA. Solo en sanciones por no pagar la "zona azul" la recaudación de las multas suma 20.320 euros.

En cuanto al lugar de residencia de los propietarios de los vehículos sancionados, la mayor parte, cerca del 85% son de la provincia de Zamora, a los que se suman 32 de Madrid, tres de Ávila, otros tantos de Barcelona, Salamanca, Valladolid o Vizcaya, dos de Ciudad Real, Las Palmas, Lugo, Palencia, Valencia y uno de La Coruña, Álava, Almería, Córdoba, Guipúzcoa, León, Málaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo y Zaragoza.

En cuanto a las cuantías de las multas, hay 106 en las que la sanción es de 40 euros; 273 de 80 euros cada; cuatro de 90; 29 de un importe de 100 euros; 34 de 200 euros; tres de 300 euros; una de 400 euros; otra de 500 y también una de mil euros, esta última a un vehículo matriculado en Burgos.

Los edictos recuerdan que los infractores pueden acogerse a bonificaciones del 50% del importe si se acepta la conformidad con la sanción y se abona el pago en veinte días naturales. Ese mismo plazo es el que tiene el titular del vehículo para identificar al conductor en el caso de que no hubiese sido identificado cuando se cometió la infracción.