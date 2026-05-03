Alberto del Olmo, director del Museo de Zamora : "El Museo de Zamora es el único espacio que habla en exclusiva de la provincia"

Alberto del Olmo Iturriarte capitanea desde hace unos meses el Museo de Zamora, una institución que profundiza en la provincia y que custodia los hallazgos arqueológicos de la geografía zamorana e innumerables obras de arte.

¿Cómo llega usted a trabajar en el Museo de Zamora?

Llego al museo en diciembre del 2007. Pertenezco al cuerpo facultativo superior en la escala de conservadores de museos y tenía mi destino en Valladolid en la Dirección General de Políticas Culturales. Del 2000 al 2007 mi trabajo fue coordinar grandes exposiciones conmemorativas y la coordinación del programa de exposiciones itinerantes como "Constelación Arte, Arte Contemporáneo en Castilla y León". Era un trabajo de gestión muy agotador y me apetecía cambiar de aires, quería volver a lo que es el trabajo de un conservador, ya que tenía la experiencia de haber trabajado en el Museo de Valladolid y en el Museo Nacional de Escultura.

¿Cómo era el museo cuando llegó?

Lo conocía gracias al trabajo de "Constelación…" y de Rosario (García Rozas, la anterior directora) que siempre le interesaba el arte contemporáneo y era una persona que a nosotros nos daba todas las facilidades. Este museo me parecía quizás de los más atractivos, si no el que más, de toda la comunidad entre los museos provinciales. Rosario me parecía una gran profesional y tenía con ganas de empezar a trabajar con ella. Y así fue. Además, se me ha implicado en absolutamente todo en el día a día del museo.

Alberto del Olmo en la Sala de la Ciudad del Museo de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Ella se jubila, le nombran director en funciones y luego ya de manera definitiva el pasado mes de junio…

Rosario se jubila en octubre de 2024 y, poco después, me nombran director de modo interino porque soy el técnico superior que hay en el museo. La plaza de dirección sale a concurso de traslados para funcionarios y me planteo si optar o no. Quizás parecía que después de 17 años lo más normal es que aceptase esa posibilidad. Sin embargo, lo pensé porque el trabajo de dirección implica una labor que muchas veces no es atractiva. Me lo pensé, pero también consideré que tenía un compromiso hacia esta institución y también pensé que posiblemente nadie conociese mejor el museo al llevar tantos años en él. Me presenté al concurso de traslados y se me adjudicó la plaza.

¿Cuáles están siendo sus líneas de trabajo?

El trabajo duro de montar este museo es algo que se debe a Rosario García Rozas, sin ninguna duda, gran parte del museo es Rosario García Rozas. Nuestro museo tiene una sección de Arqueología y una sección de Bellas Artes. Todo ese recorrido museográfico y el discurso que se plantea no se va a cambiar. En la sección de Arqueología contamos la historia de los grupos humanos que han habitado el territorio que hoy conocemos como Zamora, desde el Paleolítico hasta la Edad Moderna. En la sección de Bellas Artes lo que presentamos es una selección de las manifestaciones artísticas más reseñables de Zamora y las presentamos en una evolución estilística. Lo que vamos haciendo poco a poco, es reforzar el vínculo de la colección y, sobre todo, de la exposición permanente con la propia Zamora.

Un vínculo que se refuerza al custodiar todo lo que aparecen en las prospecciones arqueológicas.

La normativa dice que el Museo de Zamora tiene que ser el receptor de todos los materiales arqueológicos que proporcionan las intervenciones arqueológicas que se hacen con motivo de obras públicas y construcciones de diferentes edificios. Todo eso llega constantemente al museo, pero no todo es exponible, aunque sí hay cosas que se van integrando en la exposición. Hay determinadas piezas que son más interesantes y se les hace un hueco en la exposición permanente.

El director del Museo de Zamora, Alberto del Olmo, delante de la obra de "Nerón y Séneca". / José Luis Fernández / LZA

¿Y en el caso de Bella Artes?

La sección de Bellas Artes es la que da origen al centro a partir de los procesos de desamortización. Esa colección no es lo suficientemente amplia como para contar una historia de la evolución artística en Zamora. Los diferentes directores lo que hicieron a lo largo del tiempo, fue dirigirse a instituciones más importantes como el Prado, el de Arte Moderno o el Nacional de Escultura para conseguir el depósito de determinadas obras que les permitían completar la colección inicial y trazar ese desarrollo evolutivo de la historia del arte en Zamora, pero no con piezas zamoranas. Lo que intentamos hacer en estos momentos es ir sustituyendo piezas que no tienen ese vínculo con Zamora por otras que sí lo tienen. Por ejemplo, en el 2023 Irune Fiz, una investigadora de la Universidad de Valladolid, descubrió que la tabla de San Antonio de Padua procede del retablo que había en la capilla de Juan de Vega en la iglesia de Santa María de la Horta. Esa pieza, que estaba en la colección del Museo de León, se reasignó al Museo de Zamora. Si un año conseguimos que el Ministerio de Cultura adquiera esa tabla de la Resurrección de Lázaro, posiblemente relacionada con las tablas de Arcenillas, si otro año logramos que llegue una pieza de Delhy Tejero gracias a sus herederos, si recuperamos una pieza como el retrato de Ramona Feltrero, realizado por Ramón Álvarez... reforzamos la relación con Zamora que nos da la personalidad distinta y diferenciable, somos los únicos que tenemos a Zamora como objetivo.

¿Tiene ahora mismo cañas lanzadas para conseguir que más piezas vengan a Zamora?

Es difícil porque casos como estos no se dan todos los días. No obstante, hay piezas que hay en otros museos, por ejemplo, que tienen un vínculo con Zamora que en algún momento podrían ser exponibles en este museo.

El caso inverso. ¿Le han solicitado piezas para muestras temporales?

Estamos gestionando un préstamo para una exposición temporal que se va a celebrar en Santiago de Compostela a finales de año. Es una exposición sobre orfebrería gallega que recorre desde el inicio de la orfebrería hasta la época actual. Quieren contar con algunas piezas del Tesoro de Arrabalde para hacer un contrapunto desde la orfebrería castreña a la época prerromana.

Muestra temporales y didáctica

Otro aspecto que trabajan son las muestras temporales donde han dado visibilidad a artistas locales tanto consagrados como emergentes.

A las exposiciones temporales se les ha dado ese matiz de conexión con Zamora, ya sean de arte contemporáneo, ya sean arqueología o de fotografía. Intentamos compaginar, el enseñar obra de artistas actuales, quizás menos conocidos, y el alternarlas también con exposiciones de artistas muy reconocidos y que son una referencia en Zamora. Nos sirve siempre la sala de exposiciones temporales para abrir un poco el marco cronológico de nuestro museo y también para contar cosas que en la exposición permanente no se pueden contar.

Alberto del Olmo rodeado por las obras del artista Luis Nieto. / José Luis Fernández / LZA

La didáctica, realizada por una persona externa al centro es otra pata de la labor del museo.

Nuestro trabajo no tiene sentido si la sociedad no recibe ese trabajo, si no es consciente de lo que nosotros hacemos. El trabajo de la responsable didáctica, del mediador como se dice en estos momentos, es acercar nuestras exposiciones y todas nuestras actividades al público en general. El trabajo con los centros educativos es habitual. Los centros escolares sí nos tienen como referente y vienen aquí ya bien a hacer ellos una visita por su cuenta, en el menor de los casos, o bien Clara (García Fraile) les atiende y les propone actividades, talleres y trabajos que siempre tienen un punto de creatividad que ella ha conseguido dar muy interesante. Además, siempre nos pareció también interesante unir en esas visitas que llamamos diálogos, unir la explicación de las exposiciones temporales a lo que en otros momentos se hacía de forma independiente, la pieza destacada. Actualmente la obra destacada la ponemos en relación con la exposición temporal e intentamos que nuestros fondos dialoguen con los artistas actuales.

Estas visitas eran todos los miércoles, pero ha habido ya alguna en sábado.

Estamos haciendo pruebas. Los miércoles había gente muy fiel, pero no habríamos más el abanico. Hay gente que un día de diario por la tarde no puede. Hemos decidido que algunas de las visitas probar a hacerlas en fin de semana. Por ejemplo, la próxima será un miércoles y va a ser coincidiendo con celebración de Día Internacional de los Museos y ser, como las antiguas visitas de los miércoles, a las 19.00 horas, pero la siguiente, va a ser el 30 de mayo que es sábado.

Público

¿Ahora quién acude al Museo de Zamora?

Yo sigo echando de menos que más zamoranos vengan al museo. El centro está en los barrios bajos, que está a desmano de donde la gente se suele mover normalmente y siempre hay esa idea de que es algo que puedes hacer cualquier otro día. Además, se nota que el turismo cada vez es más numeroso. Proyectos como Las Edades del Hombre repercuten e un centro como este. El público que viene a Las Edades del Hombre y pasa el día a Zamora, cuando deja de ver la muestra de arte sacro tiene que ocupar su tiempo en otra cosa ya sea ver Zamora, ya sea ver algún museo, ver alguna exposición y ... lo hemos notado.

Del Olmo junto a varias de las pinturas que exhibe el Museo de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Como director, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta?

Pienso que por mucho que este sea un museo muy atractivo para el turista, el Museo de Zamora debería ser para los zamoranos, fundamentalmente para los zamoranos. Es la única exposición, el único espacio que te habla exclusivamente de Zamora. Por ejemplo, la Sala de la Ciudad proporciona muchos elementos simbólicos en los que la propia comunidad, la propia ciudad se reconoce.

¿Se sienten suficientemente apoyados económicamente?

Para nosotros sería más efectivo tener a una persona en plantilla para la didáctica. Pero a mí no me importa que ese servicio esté externalizado, lo importante es que se dé. Sobre bien o mal tratados económicamente, los museos provinciales estamos acostumbrados a trabajar con presupuestos muy ajustados y es a lo que nos tenemos que adaptarnos.

Dentro de poco tendremos que plantearnos la necesidad de un espacio externo para esas entregas constantes, ya que los almacenes del museo y la iglesia de Santa Lucía están prácticamente llenos

El edificio ya tiene unos años, de hecho, tiempo atrás sufrió goteras. ¿Necesita una puesta a punto?

Los inmuebles en general siempre necesitan una puesta a punto. La entrada en estos momentos la estamos realizando desde Palacio del Cordón y por la rampa interior del museo porque hay problemas en el acceso principal. La plataforma del acceso al museo es de madera, un material que caduca, que es natural y que tiene su vida útil. Además, la plataforma se pone muy complicada cuando hay muchas lluvias. Este año ha llovido mucho y la madera crece, absorbe mucha agua, el suelo se pone muy irregular y se pone un poco resbaladizo y por seguridad lo hemos cerrado. En estos momentos se está valorando qué solución darle. El Ministerio se ha comprometido a estudiar qué solución se le puede dar a la entrada.

¿Y de capacidad…?

Nuestra función de receptor del patrimonio procedente de las intervenciones arqueológicas ligadas a obras públicas, proyectos de construcción de edificios e instalaciones o cualquier otro proceso que implique remoción de tierras con protección en nuestra provincia, hace que nuestras colecciones de Arqueología crezcan constantemente y la necesidad de espacio para su almacenamiento se hace evidente. Dentro de poco tendremos que plantearnos la necesidad de un espacio externo para esas entregas constantes, ya que los almacenes del museo y la iglesia de Santa Lucía están prácticamente llenos.

En 2028 el Museo de Zamora cumple sus 30 años.

Algo debemos hacer. (Sonríe). En el 28 se cumplirán 30 años desde la inauguración del museo en esta sede. Esta institución es humilde y los recursos humanos son escasos. Mi plaza se ha cubierto de forma interina hace 5 meses, pero la otra plaza de técnico, de ayudante de museo, está vacante. A eso hay que unir a Manuel Jiménez Villarino, nuestro restaurador, y a Beatriz García Villarino, la responsable de la biblioteca y de redes sociales. Estas personas somos las que tenemos que sacar adelante los proyectos que son temporales, pero también atender a la exposición permanente y también atender a toda la gestión y toda la infraestructura que este edificio conlleva. Si a eso le unes que nuestros presupuestos son siempre magros, pero… ¡algo habrá que hacer!