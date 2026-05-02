Yarivith González, investigadora: "La ciencia no puede quedarse en una agenda en papel"

Sin inversión sostenida en educación, ciencia y movilidad del talento joven, la transición ecológica y el desarrollo científico corren el riesgo de quedarse en papel. Este es el mensaje que la joven científica venezolana trasladó en Zamora en el marco de las reuniones ministeriales previas a la XXX Cumbre Iberoamericana.

Ha participado en Zamora en las reuniones previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, ¿cuál ha sido su papel?

He realizado una participación con la Fundación Princesa de Girona, por la que recibí la premiación en 2024. La idea es exponer cómo desde la colaboración entre Iberoamérica y España se puede dar voz a los jóvenes científicos para despertar vocaciones científicas y educativas. Mi experiencia como joven científica puede ser un referente para Iberoamérica y para ayudar a despertar esa nueva generación con un apoyo constante entre España e Iberoamérica. También es fundamental conectar con los miembros de los estados presentes y que los proyectos puedan ser sembrados en Iberoamérica.

¿En qué se centra su trabajo?

Todo lo que he venido haciendo va combinado en dos áreas, la parte científico-tecnológica y la educación ambiental. Desde la parte científico-tecnológica, he trabajado con muchos proyectos, no solamente a escala laboratorio, sino que me he involucrado con la industria para reciclar baterías que vienen de autos eléctricos, de celulares móviles y de otros residuos electrónicos con el propósito de extraer metales que previamente han sido extraídos de recursos naturales no renovables, por ejemplo, litio. Lo que se busca es reciclar este tipo de metales y nuevamente ponerlos a disposición en las cadenas de producción con el propósito de reutilizarlos, bien sea para la aplicabilidad en nuevas baterías o en otro tipo de industrias que utilicen este tipo de metales.

¿Y en cuanto a su ámbito en la educación ambiental?

He desarrollado un proyecto científico, tecnológico y educativo en escuelas de espacios vulnerables con limitaciones al acceso de la educación para llevar la ciencia desde un punto de vista más didáctico y más entendible, que involucra a los niños desde edades tempranas, pero también al personal docente y al administrativo, es decir, a la comunidad educativa en general. Es necesario educar globalmente a toda la comunidad educativa para que se pueda entender cuál es el objetivo y hacia dónde va a caminar la institución en este caso. Es un programa socio ambiental que no solamente habla de ciencia a nivel general desde un punto de vista vacío, sino que también llevamos la ciencia desde la práctica para dar a conocer los beneficios como ciudadano. Hemos atendido a más de 500 escuelas y mi propósito es llegar a más de 1.000 muy pronto.

¿Qué papel debería jugar la ciencia en la agenda política de este tipo de reuniones ministeriales?

La ciencia en esta agenda es fundamental porque desde Iberoamérica, conjuntamente con España y Portugal aquí en Europa, hay que tejer puentes de conexión, no solamente de conocimiento sino de acción educativa que puedan ser transferibles y sostenibles en el tiempo para despertar la curiosidad y el interés de la juventud. Pero no solamente de los jóvenes, también hay que motivar desde la niñez. Además, se debe conectar y desarrollar conocimiento aplicable en Iberoamérica, pero también transferible de ciencia a nivel general. Hay que pensar la ciencia desde un pensamiento crítico, profundo y objetivo para que pueda ser transferible y buscar soluciones que puedan ser sostenibles en el tiempo, que no se diluya o se quede como una agenda de papel. Los objetivos tienen que ser claros y realizables en el tiempo para que sea un beneficio bilateral.

Yarivith González en la sede del Consejo Consultivo, en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

¿Está Iberoamérica preparada para liderar la transición hacia una economía verde?

Sí, estamos preparados pero necesitamos más voluntades y a su vez una preparación que sea constante. La sociedad civil sí tiene la intención, sin embargo necesitamos una voluntad de agenda política iberoamericana que pueda ser sostenida, no que se diluya. La preparación y la motivación existe en la sociedad civil, por ello hay que hacer un trabajo orgánico y resiliente conforme a los cambios que está habiendo en Iberoamérica.

¿Qué decisiones urgentes se deberían empezar a tomar para lograr este objetivo?

Inversión, inyección económica para nuevos proyectos y formación educativa. Siempre hablo de inversión para la educación porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros como región a llegar más lejos. También se necesita una voluntad para la movilidad de talento joven, es decir, un intercambio de experiencias educativas y científicas entre países para a enriquecer aún más la región, así como decisiones políticas orgánicas y permanentes en el tiempo. No obstante, la clave de todo, para mí como joven, científica, estudiante y profesora es la inversión.

¿Qué países está liderando este cambio?

Hay muchos países que están trabajando desde diferentes sectores, por ejemplo, en el sector del plástico se está trabajando desde las Naciones Unidas con un tratado internacional jurídicamente vinculante para desarrollar propuestas que tengan que ver con el tratamiento de plásticos. Se han hecho varias reuniones y tuve la oportunidad de participar en un par de ellas. También, hay muchos países de Latinoamérica y Europa que han venido adoptando estas prácticas, pero todavía nos queda pensar en el resto de los residuos. Digamos que hay voluntad, hay iniciativas, pero el trabajo es muy largo. Por eso, el hecho de estar yo aquí en estas reuniones ministeriales de Zamora es para llamar a más personas para que tengan interés de trabajar con residuos y sigamos empujando esto más rápido.

El problema de la basura es muy grave. Tenemos que preguntarnos qué pasa con los residuos

¿Cree que como sociedad somos conscientes del riesgo que hay si no desarrollamos tecnologías de reciclaje al mismo ritmo que crece la electromovilidad?

Estamos, como llamamos en la ciencia, en el punto de observación. Como ciudadanos estamos observando, pero hay algo muy importante que está sucediendo con la nueva generación que no solamente observa, sino que actúa. El hecho de tener ese pensamiento ya sembrado en esta nueva generación es gracias también a los esfuerzos que se está haciendo desde la ciencia para desarrollar tecnologías en las que toda la cadena de producción tenga responsabilidades cuando hay un residuo o un desecho que no sirve, es decir, darle un tratamiento adecuado para que no impacte negativamente a nuestro medio ambiente, a nuestra naturaleza.

¿Cómo se está haciendo?

La tecnología está caminando muy rápido, pero al final de la cadena de producción estamos trabajando para que cuando las baterías ya no sirvan, por ejemplo, poderlas reciclar y de alguna manera equilibrar la balanza desde la materia prima hasta el residuo, porque son altamente contaminantes. El problema de la basura, a nivel general, no solamente los residuos tóxicos, es un problema grave a nivel mundial y creo que cada día hay que prestarle más atención al último eslabón de la cadena, qué hacer con eso en lugar de seguir teniendo cadenas lineales. Hay que hacer cadenas circulares porque el objetivo es darle tratamiento a cada uno de los eslabones hasta el final de su vida útil. Tenemos que preguntarnos como ciudadanos qué pasa con los residuos. Es importante además el diálogo entre países por lo que es necesario hacer una cumbre única exclusivamente para trabajar el tema de residuos y cadenas de producción. Es un trabajo muy largo, estoy segurísima que no lo vamos a resolver en dos días, pero investigaciones como las que yo hago y todas las personas que están en este rumbo son un paso adelante.

Yarivith González en la sede del Consejo Consultivo, en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Trabaja mucho con jóvenes, ¿sigue existiendo rechazo o miedo hacia la ciencia en las aulas?

Precisamente el programa educativo de ciencia y tecnología que desarrollo es para que ese miedo ya no exista más. También, depende del contexto, si hablamos de mi país, Venezuela, te puedo decir que cuando llevas experimentos de la vida cotidiana a las aulas, sobre todo en las instituciones de zonas rurales de difícil acceso, y les enseñas, por ejemplo, cómo usar un microscopio, cómo se puede ver una hormiga a través de él, es algo que les despierta mucho interés. Por eso, uno de nuestros pilares fundamentales en estos programas es aprender desde el hacer, no solamente desde contar, sino sea el niño el que haga la reacción y el experimento para empoderarlo y hablarle con el lenguaje de que cualquiera puede ser científico, incluso haciendo un café en su casa. Si nos movemos a otros países, creo que este tipo de programas se impulsa igual desde las ferias ambientales o científicas para despertar la idea, sobre todo de las niñas y niños, de que estudiar ciencia ya no es como antes. En eso ayuda mucho el lenguaje con el que comunicamos, por ejemplo, hablar de la química como algo accesible que tenemos todos los días en nuestra casa, hacemos café y ya estamos haciendo una reacción.

Afirma que "la ciencia es un servicio social", ¿cree que las investigaciones actuales están suficientemente conectadas con los problemas reales?

Sí y no. Sí está conectada con los problemas reales, pero el tema es que a nivel personal, yo tengo una convicción de que toda investigación tiene que ser divulgada y conocida porque puede ser que alguien esté tratando de buscar un posible camino para llegar a la resolución de problemas, por ejemplo, en mi área que es el tratamiento de metales después del agotamiento, pero resulta que necesitamos esa investigación para que el próximo científico que venga tenga una base para seguir desarrollando y mejorar esa tecnología y caminar, ir de la mano, para solventar un problema mayor. A través de una tesis no vamos a resolver un problema global, pero sí vamos a dar un paso para que más investigaciones puedan conjugarse y puedan solventar a mediano o a largo plazo un problema que nos aqueja a todos, por ejemplo, el tema del tratamiento de aguas, que es algo bastante complejo, puede ser que una sola investigación no lo solvente en un solo momento, porque se necesita tiempo e inversión entre otras cosas, pero han dejado un antecedente para que el próximo que venga la pueda resolver. Así es la vida del científico, pensamos en que ya dimos una solución a una pregunta, pero es que resulta que después de haber solucionado o haber respondido esa pregunta, nos nacen 800.000 preguntas más, entonces uno solo no lo puede hacer. La comunidad científica y jóvenes científicos necesitamos a la nueva generación y por eso hacemos un llamado importante: necesitamos más gente, que venga generación de relevo.

¿Desde los gobiernos se está apoyando suficientemente a los científicos?

Siempre hago un llamado, necesitamos más inversión, si ahora la están apoyando, necesitamos 200% más. La inversión en ciencia y tecnología es básica y la educación pública, libre y de calidad es un acceso y es un derecho fundamental donde todos nos vamos a beneficiar.

¿Cual es el mensaje más importante con el que le gustaría que se hayan ido los líderes tras estas reuniones?

Que no escatimen esfuerzos en invertir en educación pública, en ciencia y tecnología porque es la nueva generación la que va a ayudarnos a solucionar problemas de la región y también mundiales, y que nuestros países, en Iberoamérica, es donde está esa generación de relevo que tiene muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de transferir y muchísimas ganas de soñar. Es el joven soñador es el que hace cosas realmente que se creen inimaginables. Entonces, es importante creer en los jóvenes y creer en la ciencia hecha desde la juventud y, por eso, necesitamos más inversión.

Yarivith González en la sede del Consejo Consultivo, en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

¿Qué oportunidades tiene una ciudad pequeña como Zamora en la transición ecológica?

Muchísimas. El hecho de ser una ciudad pequeña hace más sencillo poder replicar programas, por ejemplo, educativos de ciencia y tecnología, porque se puede controlar un poco mejor cuáles serían las respuestas de la población. Por lo general, los entornos que yo trabajo son ciudades pequeñas, ciudades de escasos recursos y muy difícil acceso, y son las comunidades que dan respuestas más rápidas. Las oportunidades de ciudades como Zamora son increíbles. Es un epicentro fundamental que puede incluso ser replicado en ciudades grandes.

¿Y los entornos rurales? ¿Qué papel pueden jugar en la innovación sostenible?

Yo nací en un entorno vulnerable y hoy en día estoy aquí porque se sembró en mí una iniciativa. Pero no solamente quisiera limitarme a un entorno, digamos, rural, sino también hablar de las poblaciones nativas en Iberoamérica, las poblaciones indígenas en las que todavía existen esas prácticas ancestrales, pero combinadas también con el lenguaje científico-tecnológico pueden ayudar a solucionar el problema, pero contextualizado. O sea, cuando te hablo de contextualizar, es la realidad de un entorno en específico porque tal vez en Iberoamérica hay una región que tenga limitaciones con el agua, por ejemplo, y las prácticas para obtención de agua potable son totalmente distintas a las que pueden existir aquí en Zamora. Sin embargo, lo que se busca o se quiere con este tipo de cosas es qué funcionó en ese contexto porque tal vez pueda ser exitoso en contextos como Zamora. De alguna manera integrar las prácticas, pero con un contexto real y un objetivo claro, siempre aterrizándolo a la realidad de cada territorio.