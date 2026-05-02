Renfe cruza otra línea roja: crea un directo Galicia-Madrid, sin parada en Zamora

Cada día es una sorpresa con Renfe. Cada vez que hace un anuncio es para echarse a temblar, aunque en principio parezca positivo porque seguro que tiene truco, como ocurrió con la recuperación del madrugador de Sanabria a la ida que conlleva perder el de regreso a mediodía. Pero es que cuando hace oficiales las medidas se descubren nuevos despropósitos, en los que saltan además líneas rojas.

Así, la publicación de los horarios de Renfe a partir del 20 de mayo presentan varias sorpresas. Una, que por primera vez Renfe deja a un tren de Galicia a Madrid sin parada en Zamora, algo que no había ocurrido nunca, aunque seguro que ha sido idea de algún ilustre vigués. El gran sueño del directo Galicia Madrid ya está aquí.

Cambios en los trenes a partir del 20 de mayo / J.N.

El asunto es el siguiente. Renfe cambia de hora el Alvia que sale de Lugo, y que pasará por Sanabria a las 8.04 para llegar a Zamora a las 8.39 y a Madrid a las 10.30. Pero quita el que sale de Vigo a las seis de la mañana y que para en Zamora a las 8.43. Mejor dicho, lo cambia de hora para que salga diez minutos antes, a las 5.50 de la capital viguesa, pero resulta que ese nuevo convoy, que para en Pontevedra, Santiago y Orense, ya no vuelve a detenerse en ninguna estación hasta Madrid. Un peligroso precedente, ya que Renfe crea un directo Galicia-Madrid sin parada en Zamora.

Se puede argumentar que se quita un tren que sale apenas con unos minutos de diferencia, pero es que resulta que el balance neto es de un tren menos, ya que Zamora pierde también el de las 14.36, que llegaba a Madrid a las 16.00 horas por la simple razón que este servicio lo cubría el Alvia, que ahora sale a otra hora. Es el mismo tren que parte de Sanabria a las 14.01 y cuya supresión a partir del 20 de mayo deja sin viaje de vuelta a los que usan el servicio como transporte laboral.

Conclusión, a partir del 20 de mayo Zamora se queda con diez trenes a Madrid, en luga de once, y va a haber un tren directo de Galicia a Madrid que pasa de largo.

Relación Madrid-Galicia

Con respecto a la relación entre Madrid y Galicia la buena noticia es el Avlo que conecta la capital de España con Zamora a las 6.30 y que tras parar en la estación a las 7.48 sigue hasta Sanabria a las 8.17 y de ahí a Coruña.

Como el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y su jefe, el ministro de Transportes Óscar Puente se conoce que no quedan conformes si hacen las cosas bien, por si acaso quitan el tren de Madrid de las cuatro de la tarde, muy utilizado también por los trabajadores zamoranos en Madrid, y adelantan su salida a las tres y media.

Renfe ha colgado ya los nuevos trayectos, por lo que viajeros frecuentes y ocasionales afectados pueden ya comprobar cómo les cambia la vida por las ocurrencias de los políticos metidos a técnicos de movilidad sin conocimientos suficientes para ello.