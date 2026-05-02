Ojos, Trauma, Endocrino y Urología, con listas de espera desbocadas en Zamora

Diabético tipo 1. Está esperando consulta para la revisión con el endocrino y la cita nunca llega. La última vez que lo vio en el calendario ponía 2024. Envíe usted una queja. Lleva dos y la respuesta es que estamos trabajando por mejorar la atención sanitaria. Es un caso real.

Es la triste realidad de las listas de espera en Zamora, que en cuatro especialidades lleva a que haya pacientes, literalmente, desatendidos por Sacyl.

La Consejería de Sanidad acaba de actualizar los datos de lista de espera a fecha del primer trimestre de 2026, y los resultados son demoledores para quien necesite que le vea un urólogo, un traumatólogo, un endocrino o un oftalmólogo.

Encabeza la demora la consulta externa de Urología, que tiene actualmente una lista de espera para primera consulta cercana al año, 348 días de media y en un solo trimestre ha aumentado la demora más de tres meses y medio (112 días). Además tiene casi dos mil pacientes pendientes de cita, 1.998.

Lista de espera de consultas externas en Zamora. / J.N.

El segundo puesto es para Traumatología, con 339 días de espera, 35 más que hace un trimestre, y una bolsa de pacientes sin citar que obligaría a alguien a tomar medidas de emergencia: hay 7.444 ciudadanos esperando a que les manden la carta para una consulta. Esta bolsa, además, se ha incrementado en 205 en tan solo tres meses.

La tercera del ranking es Endocrinología, con 204 días de demora tras aumentar en 66 en el último trimestre. Tiene casi mil pacientes (949) pendientes de que les llegue la carta, es decir, aún sin citar.

Neumología presenta 148 días oficiales de demora, un mes menos que al finalizar el pasado año (exactamente 38 días menos). Los pacientes sin citar son 695, aunque se han reducido en 155 con respecto a los que comenzaron el año.

Neurología presenta 99 días de lista de espera, tras aumentar un mes (32 días) desde el 1 de enero. La bolsa de pacientes sin cita es de 549, tras un fuerte aumento de 141 personas. Oficialmente la falta de neurólogos no tiene nada que ver con que no se abra la unidad de ictus.

Oftalmología presenta una demora de 85 días, dos meses menos que al comienzo del trimestre (72 días). Sin embargo, el dato tiene truco, ya que cuenta con 1.428 pacientes sin citar, que son 93 más que a finales de 2025.

Menos malas

Están mejor, pero tampoco para tirar cohetes, Ginecología, con 65 días de demora pero con 568 pacientes sin citar, aunque esta bolsa se ha reducido en 142 pacientes.

Cirugía General y Digestiva presenta 50 días de lista de espera, con 331 personas pendientes de que les manden la carta.

Y en mala situación se encuentra también Otorrinolaringología, con 40 días de demora, que no parecen muchos, pero con 882 pacientes en la bolsa de pendientes.

Digestivo y Nefrología tienen también 40 días de espera, pero no tienen bolsa de pacientes sin citar, y Reumatología 38, con 60 en esta bolsa de pendientes.

Hay buenas noticias, sobre todo el Dermatología que tiene una espera de 29 días, 16 menos que al inicio del trimestre y ha sacado a 229 personas de la bolsa de pacientes sin citar que ahora solo tiene 73 nombres.

Medicina Preventiva, Oncología Médica y Radioterapia y Obstetricia son las especialidades sin lista de espera, aunque es mínima también en Anestesia y Reanimación, Hematología, Cardiología, Medicina Interna, Alergia o Pediatría.

Llama la atención la inmensa cantidad de pacientes, 15.659 que en Zamora están en la bolsa de pendientes de una cita para una consulta externa, si bien es cierto que prácticamente la mitad corresponden a una sola especialidad, Traumatología.

Lista de espera quirúrgica

La demora quirúrgica se mantiene prácticamente igual al término del primer trimestre a como acabó 2025, con 68 días de media que son tan solo dos más. Traumatología y Otorrino, con 86 días de demora media son las especialidades más problemáticas. La primera ha empeorado ocho días y la segunda mejorado cinco.

Lista de espera quirúrgica de Sacyl en Zamora. / J.N.

Ginecología tiene 80 días de espera, 13 más que al final de 2025, y Cirugía General y del Aparato Digestivo 77 días, 25 más. El resto de quirófanos van mucho mejor. Urología tiene 42 días de demora (ha aumentado 12) y Oftalmología 40 (se mantiene igual). Dermatología solo tiene siete días de lista de espera.

Pruebas diagnósticas

Por lo que respecta a las pruebas diagnósticas, los TAC tiene una lista de espera de 25 días, tras aumentar doce en el trimestre. La resonancia magnética tiene 23 días de demora, uno menos, y las ecografías 38 días (tres menos). Finalmente para hacerse una mamografía hay que esperar 24 días (uno menos que hace tres meses).

Sin embargo, como ocurre con las listas de espera de las consultas externas, en el caso de las pruebas diagnósticas hay un factor que distorsiona la estadística, y son las bolsas de pacientes que están sin citar. Es la resonancia magnética la que tiene una bolsa más abultada de pacientes sin cita, 650, de los cuales casi la mitad, 287, se han incorporado en este último trimestre.

La bolsa de pacientes pendientes se eleva en el caso de las ecografías a 638, de los cuales 403 se han sumado en estos últimos tres meses. Los TAC también se han sumado a la moda de dejar las cartas de cita metidas en un cajón y su bolsa de pendientes asciende a 470 pacientes, de los cuales 347 son de este último periodo entre enero y marzo. En las mamografías, está empezando a asomar también este fenómeno, ya que antes solo había cuatro pacientes en esta situación, mientras que ahora ya son 56.

En pruebas y operaciones Sacyl recurre a contratos externos para reducir listas de espera.