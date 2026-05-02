Coomonte ya descansa entre los grandes de Zamora, junto a Barrón y Tundidor: "Que no quede en el olvido"

Familiares, amigos e artistas e intelectuales de la ciudad y provincia se han dado cita este al mediodía en el cementerio municipal San Atilano de Zamora para asistir al depósito de las cenizas del escultor José Luis Coomonte en el panteón de ilustres del camposanto local.

De esta forma, Coomonte ya podrá mantener "conversaciones eternas y largas" con su compañero de profesión, Eduardo Barrón, y con el poeta Jesús Hilario Tundidor.

Los tres comparten panteón en el cementerio y para contribuir a la simbiosis de estos artistas zamoranos, la familia de Coomonte ha recordado en el sencillo acto de traslado de las cenizas unos versos en los que el escultor reconocía lo que le había dado su tierra: "un cincel, unas fragua, supe cómo modelar el aire, aún tengo que aprender a modelar el agua", recordó su hija.

También su hijo tuvo unas palabras de agradecimiento para los asistentes, pidió que Coomonte no caiga en el olvido y se ofreció, tanto él como su hermana y su madre Marianela, a apoyar cualquier evento que permita "seguida manteniendo con vida esa esencia" de su padre. Al dejar el jarrón con las cenizas en el panteón, la familia también ha depositado junto a ellas una placa con unas flores en hierro forjadas por su padre y una reproducción del emblema de la Tercera Caída, la cofradía a la que dio una impronta propia con sus cruces, la emblemática hecha con yugos de uncir bueyes y la corona de espinas de rejas de arado.

El pintor y escultor Antonio Pedrero, junto a las cenizas de Coomonte. / Alba Prieto

En el acto en el cementerio han estado presentes otros artistas y amigos, como Antonio Pedrero, que ha subrayado que Coomonte era "único" por su creatividad y sentido del arte". No han faltado otros creadores e intelectuales como el arquitecto Paco Somoza, el historiador José Andrés Casquero, o los representantes de la asociación de Amigos de Baltasar Lobo Antonio Gallego y Concha González Díaz de Garayo. En representación municipal ha acudido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, a la que la familia ha agradecido su idea de hacer el acto de depósito de las cenizas público.

Emotivo acto en memoria de Coomonte: sus cenizas ya descansan en el panteón de ilustres del Ayuntamiento de Zamor / Alba Prieto

Tampoco han faltado representantes de la Tercera Caída o del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, de la ciudad en la que nació el artista que deja en Zamora obras emblemáticas como "La Farola" de la plaza de la Marina, el Miliario de esa misma céntrica ubicación, el homenaje a los poetas a la salida del puente del mismo nombre en San Frontis o la rejería del antiguo Banco de España.

José Luis Alonso Coomonte (Benavente 1932-Zamora, 4 de diciembre de 2025) se encuentra ya junto a los grandes de Zamora en el cementerio San Atilano. Como ha rememorado su familia, los materiales pueden ceder y sofocarse, pero la esencia se mantiene, al igual que la obra de Coomonte, visible también en la cruz del propio camposanto zamorano.