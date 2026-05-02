Del Dos Caballos al Pontiac y un Mercedes que sigue acelerando a sus 72 años: los coches clásicos se citan en San José Obrero de Zamora

El barrio de San José Obrero regresó este sábado a la época de "Cuéntame cómo pasó" y lo hizo con una cuarentena de automóviles clásicos que se dieron cita en una exposición de coches y motos antiguas.

Entre los vehículos de dos ruedas, tan solo hubo un ejemplo de longevidad, pero entre los coches, la variedad hizo las delicias de los asistentes, que podían observar al detalle desde coches históricos típicos como un Dos Caballos o un Seat 131 hasta otros más antiguos, como un Mercedes 170 SD del año 1954, y algunos de refinada elegancia, como un Morgan descapotable o un Pontiac. El coche de General Motors venía además con una firma muy especial en su capó, la del entrenador Vicente del Bosque, para unir fútbol y motor, dos pasiones que muchos comparten.

Todos los coches hicieron rugir sus motores en una concentración en la plaza de la Encomienda en la que tuvo especial presencia el Club de Amigos del Coche Clásico de Zamora, cuyo presidente, Emiliano Alonso, ha detallado algunas anécdotas de su Mercedes 170 SD, un vehículo con 72 años que antes perteneció a un médico zaragozano y que en su época apodaron el modelo como "el Lola Flores, porque cuando arranca toca las castañuelas, hace clac, clac, clac", al tratarse de uno de los primeros coches que incorporó un motor diesel.

Detrás de ese clásico que derrocha historia de Emiliano Alonso se encontraba aparcado un Morgan descapotable que bien podía haber sido del agente 007 pero que quien lo conducía era el hijo del empresario zamorano de la construcción y presidente del Club de Amigos del Coche Clásico, que añade a su colección un Mercedes 300 Adenauer de 1957. Aunque ese coche de 90.000 euros esta vez se quedó en el garaje, su revalorización es ejemplo del interés que despiertan los coches históricos.

Averías y piezas

A la pregunta de si están hechos de otra pasta y dan menos averías, Emiliano Alonso reconoce que es así porque "la mecánica es más sencilla, en cuanto a que se arreglan un poco más con procedimientos manuales y no tienen tanta electrónica como los coches modernos, que requieren tener aparatos de auscultación sofisticados", explica.

Eso sí el coleccionismo de estos clásicos de cuatro ruedas tiene su dificultad, no solo por contar con un garaje adecuado para guardarlos, sino también porque acusan la falta de mano de obra en los talleres, ya que al no ser un coche de uso diario en los talleres no le dan la urgencia que a otros vehículos y "casi ni lo atienden, dar prioridad a las necesidades del momento, por lo que el que tiene un coche histórico, como no le urgen, se tira en el taller un tiempo".

En cuanto al problema del suministro de piezas, este apasionado de los vehículos históricos admite que con los Mercedes no hay tanta dificultad porque hay un departamento exclusivo dedicado a estos vehículos y, si no tienen una pieza, incluso te la fabrican nueva, aunque tenga un mayor coste.

Muchos de los amigos del coche clásico de Zamora que se han dado cita en San José Obrero se reúnen periódicamente para evitar que sus "joyas" de cuatro ruedas se apolillen. Este año ya han hecho varias excursiones, la última de ellas a Alba de Tormes, y la próxima será a Sepúlveda (Segovia), unos 400 kilómetros entre ida y vuelta para demostrar que no hay viaje que se le resista a un coche entrado en años. La edad tampoco ha sido impedimento para que esos clásicos del motor disfrutaran de las fiestas del populoso barrio zamorano.