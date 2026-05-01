Vivienda y salarios dignos: la reivindicación de 600 zamoranos en el Día del Trabajo

Bajo el lema "Derechos, no trincheras" los salarios, la vivienda y la democracia como ejes de la reivindicación se ha desarrollado este viernes la tradicional manifestación del 1 de mayo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo.

Los líderes sindicales en la provincia de CC OO y UGT, Jesús Carretero y Juan Escudero, han explicado al inicio de la protesta que salían a la calle con un mensaje claro y en Zamora la reivindicación se centraba especialmente en el aspecto salarial, ya que "Zamora no puede seguir a la cola". También en la vivienda, que resulta "vital" y la subida de precios en el sector inmobiliario hace que se esté llevando el dinero ganado de las importantes subidas salariales de los últimos años.

En el capítulo de los derechos, han reclamado que se garanticen los servicios públicos y que Zamora "deje de ser noticia por lo que se pierde y empiece a serlo por los derechos que se ganan".

En la manifestación, que partió al mediodía de la plaza de la Marina, se han dado cita en la capital zamorana unas 600 personas.

Así se ha vivido la manifestación del día del trabajador /

La movilización ha recuperado el recorrido clásico por las calles del centro de la ciudad, después de que en los últimos años hubiera partido del barrio de San José Obrero para hacer honor a la festividad de esa zona de la ciudad y su apellido "obrero".

Como curiosidad, este año la manifestación del Día del Trabajo se ha iniciado en recorrido de ida y vuelta por la avenida Alfonso IX hasta la plaza de Alemania antes de enfilar la calle Santa Clara. Por ello, la cabecera y la cola se han llegado a juntar en Alfonso IX, con los sindicatos de clase, UGT y CC OO, por un lado, al inicio, y los sindicalistas de CNT, como es habitual, a la cola, cada uno con sus eslóganes, pero todos con el mismo leitmotiv de defensa de los derechos de los trabajadores.

Sin cobrar desde diciembre

La amenaza de los derechos laborales en el nuevo contexto sociopolítico tanto internacional como autonómico ha centrado este año parte de las frases coreadas en una manifestación en la que una batucada puso el ritmo y el ambiente más festivo.

Ya en el ámbito provincial, los sindicatos han denunciado la situación de la maderera Losan de Villabrázaro, cuyos trabajadores han recibido este viernes su nómina...¡del mes de diciembre! Un retraso en los pagos que también se han denunciado en la marcha en favor de los derechos laborales y los salarios dignos por las calles de Zamora.